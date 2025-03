Strażak z dwoma Pucharami Polski

W dniach 28-30 marca w Rusinowie odbyły się zawody Pucharu Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu, w którym wzięło udział 250 zawodników z różnych formacji. Dwa złote medale wywalczył reprezentujący Elbląg strażak Adrian Durma.

Adrian Durma zdobył dwa złote medale w formułach kicklight i point fighting. Stoczył sześć walk, z których pięć wygrał przed czasem.

- To turniej bardzo wszechstronny ze względu na różnorodność zawodników reprezentujących różne dyscypliny sportów walki, a także różne formacje mundurowe - wojsko, straż pożarną, Żandarmerię Wojskową, jednostki specjalne, Służbę Ochrony Państwa. Każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony i nie odpuszcza, dzięki czemu medale i tytuły smakują jeszcze bardziej. Starujemy w kickboxingu, ale to bardziej konfrontacja sztuk walki. Pojedynki są naprawdę zacięte i widowiskowe przez taka mieszankę - mówi Adrian Durma, który reprezentuje Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. - Chciałbym podziękować moim przełożonym, którzy wspierają mnie i pasję, dzięki czemu mogę się realizować, godnie reprezentować miasto i straż pożarną. To bardzo ważne. żeby mieć ten komfort psychiczny.

Przed Adrianem Durmą kolejne starty. Za dwa tygodnie czekają go mistrzostwa Polski, które są eliminacjami do listopadowych mistrzostw świata.