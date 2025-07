Streetball junior – pierwszy turniej koszykówki 3x3 dla dzieci

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, wspólnie z Energa Basketball Elbląg, zapraszają dzieci i młodzież do udziału w pierwszej edycji turnieju Streetball Junior – nowej inicjatywy sportowej w formule koszykówki ulicznej 3x3. Wydarzenie odbędzie się 14 lipca (poniedziałek), o godzinie 16:00 na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11 (ul. Korczaka).

To nowa propozycja w wakacyjnym kalendarzu imprez sportowych, skierowana do miłośników koszykówki w wieku do 15 lat. Turniej rozegrany zostanie w popularnej formule 3x3, a rywalizacja podzielona będzie na dwie kategorie wiekowe:

dzieci do 12. roku życia,

młodzież w wieku od 13 do 15 lat.

Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów, w biurze zawodów na miejscu. W turnieju mogą wziąć udział zespoły czteroosobowe – trzech zawodników podstawowych oraz jeden rezerwowy. Obowiązuje limit 20 drużyn, dlatego o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w STREETBALL JUNIOR to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale również do dobrej zabawy i aktywnego spędzenia czasu. Na wszystkich uczestników czekać będą słodkie upominki, a dla najlepszych przygotowane będą pamiątkowe medale.

Dzieci i młodzież zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna. Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym Regulaminem turnieju – link tutaj.

Zbierz drużynę, przyjdź na Orlika i weź udział w wyjątkowym, wakacyjnym turnieju koszykówki ulicznej. Pierwsza edycja STREETBALL JUNIOR już 14 lipca – nie może Was tam zabraknąć!