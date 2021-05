Streetball na Kalbarze

Grasz w kosza? Przyjdź na Tor Kalbar i weź udział w pierwszym w tym sezonie turnieju koszykówki ulicznej, organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Dla najlepszych drużyn przygotowane są medale i puchary. Startujemy w środę, 19 maja, o godzinie 17:30. Udział w turnieju jest bezpłatny.

Koszykówka uliczna to popularny i emocjonujący sport, który różni się nieco od klasycznej odmiany tej dyscypliny. Przede wszystkim każdy pojedynek rozgrywa się na połówce boiska, co wymaga sprytu i nietuzinkowych umiejętności od każdego z graczy. W składzie rywalizujących drużyn znajdują się po trzy osoby, które, aby osiągnąć korzystny rezultat, muszą ze sobą współpracować. To wpływa na efektowny przebieg zmagań i kreuje wyjątkowe akcje i rzuty.

Turniej będzie przebiegać w oparciu o typowe dla streetballa zasady. Grać będziemy do 21 zdobytych punktów lub przez 10 minut, natomiast w czasie zawodów nie będzie sędziów i zatrzymywania czasu gry, zatem obowiązują ogólne zasady fair play. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie czterech zawodników powyżej 14 roku życia.

System rozgrywek zależny będzie od liczby uczestników imprezy. Turniej będzie toczył się bez podziału na kategorie wiekowe. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 25 minut przed rozpoczęciem (czyli o 17.05), w biurze zawodów na terenie Toru Kalbar. Przypominamy o zaopatrzeniu się w buty i strój sportowy. Udział w turnieju jest bezpłatny.