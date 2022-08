W czasie wakacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu organizuje wiele imprez i wydarzeń, zachęcających do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Oprócz nich, w ofercie dla dzieci i młodzieży, znajduje się także bezpłatna strefa gier i zabaw na lodowisku Helena.

Lodowisko Helena, przy ul. Karowej, kojarzy się przede wszystkim z zimową porą i jazdą na łyżwach lub grą w hokeja. Jest to jednak obiekt wielofunkcyjny, a zatem sprawdza się także w okresie wakacyjnym. Na płycie lodowiska znajduje się bowiem strefa zabaw dla dzieci i młodzieży.

Można skorzystać tam z wielu atrakcji. Dla sympatyków koszykówki ustawione są dwa kosze. Najmłodsi mogą pobiegać i strzelać bramki na mini boisku do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Jeżeli chcemy pograć sobie w kręgle, to jest wyznaczony odpowiedni tor. Fani tenisa stołowego mogą skorzystać z trzech stołów. Dwa stoły do gry w piłkarzyki oraz dwa do cymbergaja czekają na chętnych. Dzieci mogą także poskakać na trampolinach. A dodatkową atrakcją jest miejsce do gry w badmintona.

Strefa jest więc idealnym miejscem do spędzenia czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Można z niej korzystać bez względu na pogodę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprzęt sportowy dostępny jest na terenie strefy. Nasza strefa czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00. Zapraszamy więc do odwiedzenia lodowiska Helena.

Szczegółowy plan Wakacji z MOSiR-em jest dostępny tutaj.