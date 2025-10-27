Stwórzmy żywą flagę podczas Biegu Niepodległości

Podczas XI edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości uczestnicy będą mogli wystartować w wyjątkowej, specjalnie zaprojektowanej koszulce. Po raz pierwszy w historii wydarzenia dostępne będą dwa warianty kolorystyczne – biały i czerwony, dzięki którym biegacze wspólnie stworzą żywą flagę Polski. To symboliczne połączenie sportu i patriotyzmu, które sprawi, że 11 listopada elbląskie ulice wypełnią się narodowymi barwami.

Koszulka XI edycji to połączenie nowoczesnego stylu z patriotycznym przesłaniem. Na froncie znajduje się motyw orła na tle elbląskiej starówki, co nadaje jej unikalny charakter i podkreśla lokalną tożsamość wydarzenia. Projekt nawiązuje zarówno do sportowej energii, jak i do historii naszego miasta.

Wykonana z wysokiej jakości materiału, koszulka gwarantuje komfort podczas biegu niezależnie od pogody. Dostępna jest w rozmiarach dla dzieci (4, 8, 12 i 16 lat) oraz dla dorosłych od S do XXL, dzięki czemu każdy uczestnik – niezależnie od wieku – może wziąć udział w wydarzeniu w pełnym, patriotycznym stylu.

Jak zamówić koszulkę?

Koszulka dostępna jest w cenie 50 zł i można ją zamówić wyłącznie przez stronę elektronicznezapisy.pl podczas rejestracji na bieg. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, a zamówienia przyjmowane są do 5 listopada.

Zachęcamy, by 11 listopada elbląscy biegacze wspólnie stworzyli żywą, biało-czerwoną flagę, która stanie się pięknym symbolem jedności.

Trwają zapisy na XI Elbląski Bieg Niepodległości

Zgłoszenia do Biegu Głównego (10 km) oraz Sztafet przyjmowane są do 5 listopada do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc poprzez stronę elektronicznezapisy.pl.

Organizatorzy: prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: ML Polyolefins, Stella Green, Studio Łazienkowe Awangarda, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Sponsorzy i Partnerzy: HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna Tufe, Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Depil Concept, Centrum Sztuki Galeria EL, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 16 Żuławski Pułk Logistyczny Obrońców Westerplatte.