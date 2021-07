Sukces El-Futbolu

W miniony weekend zakończyła się kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju Arka Gdynia Summer Cup. W zawodach z 21-letnią tradycją nasze miasto reprezentował El-Futbol Elbląg, który zajął 2 miejsce w kategorii u-10 (rocznik 2011).

Do rywalizacji zaproszono 24 zespoły z całej Polski. Rywalizacja toczyła się na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu, głównie Narodowym Stadionie Rugby, jednak najważniejsze mecze rozegrano na Stadionie Miejskim. Na głównym obiekcie Arki Gdynia zadbano o pełen anturaż znany z meczów profesjonalistów. Zawodnicy wychodzili na boisko z tunelu przy pompatycznej muzyce, zaś spiker zawodów przedstawiał każdego młodego piłkarza.

- Bardzo fajne i duże wydarzenie dla naszej akademii. Cieszę się z wyniku końcowego, bo to piękna nagroda dla moich zawodników za wspólną pracę. Przede wszystkim to spełnianie ich marzeń zagrać na tak pięknym obiekcie i na nim zwyciężać. Wspomnienia z turnieju zostaną na zawsze. - poinformował trener El-Futbol Elbląg Grzegorz Żak, - Chłopcy świetnie zrealizowali założenia, czyli ofensywna gra w wysokim pressingu, chęć dominacji i strzelania bramek. Próbowaliśmy grać odważnie i kreatywnie do przodu, oto nam chodzi. Cieszy nas, że system szkolenia El-Futbol pokazuje wielki rozwój naszych piłkarzy i wyznacza kolejne ścieżki. Poza radością jaką chcemy dać wszystkim zawodnikom, naszym zadaniem jest rozwijać ich piłkarsko, aby w przyszłości grali na jak najwyższym poziomie.

Wyniki fazy eliminacyjnej:

El-Futbol - Ex Siedlce Gdańsk 2:2 (A. Zdyb 2)

El- Futbol - AP Murawski Zielona Góra 1:0 (K. Wesołowski)

El-Futbol - Constract Lubawa 5:0 (K. Paczkowski 2, K. Wesołowski, Sz. Szpociński) El-Futbol - Jedynka Reda 0:4

El-Futbol - Ostrowianka Ostrów Mazowiecki 3:1 (K. Wesołowski 2, Sz. Szpociński)

Wyniki fazy finałowej:

El-Futbol - Gwardia Koszalin 0:2

El-Futbol - Żaki Sławno 2:1 (K. Jabłecki, I. Kutnik)

El-Futbol - Salos Rumia 6:0 (Sz. Szpociński 2, K. Wesołowski, M. Mazurkiewicz, I. Kutnik, K. Jabłecki)

El-Futbol - Włocławianka Włocławek 1:0 (K. Jabłecki)

El-Futbol - Jaguar Gdańsk 1:0 (K. Jabłecki)

Półfinał:

El-Futbol - Mazur Radzymin 0:0 (1:0 rzuty karne- A. Zdyb)

Finał:

El-Futbol - Jedynka Reda 1:2 (I. Kutnik)

Skład: K. Jakimowicz- I. Kutnik, M. Mazurkiewicz, K. Wesołowski, A. Zdyb, K. Jabłecki, Sz. Szpociński, K. Paczkowski, M. Lewandowski.

Klasyfikacja końcowa:

1. Jedynka Reda

2. El-Futbol Elbląg

3. Młoda Włocławianka Włocławek

4. Mazur Radzymin

MVP Turnieju - Antek Zdyb (El-Futbol)