Sukcesy młodych judoków

Zuzanna Sielska z Tomity Elbląg wywalczyła złoty medal na Mistrzostwach Polski do lat 16 w judo. Na tym samym turnieju Hashem Alwaqedi z Truso stanął na drugim stopniu podium.

W niedzielę (27 października) w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski do lat 16 w judo. Z bardzo dobrej strony pokazali się elbląscy judocy, którzy wrócili z dwoma medalami.

Mistrzynią Polski w wadze do 48 kilogramów została judoczka Zuzanna Sielska z elbląskiej Tomity. Podopieczna trenera Zbigniewa Wołoszyna w pierwszej walce miała „wolny los”, w kolejnych rundach pokonała kolejno Martynę Rumszewicz z AZS AWFiS Gdańsk, Amelię Glijer z UKS Judo Kraków. W walce o złoto elblążanka okazała się lepsza od Niny Podymskiej z Juvenii Wrocław i tym samym została mistrzynią Polski.

Wicemistrzem Polski w wadze do 46 kilogramów został Hashem Alwaqedi. W pierwszych dwóch walkach judoka Truso pokonał swojego klubowego kolegę Daniela Ośkę oraz Alana Niedośpiała z Juvenii Wrocław. W pojedynku o złoto uległ Albertowi Pakowi Klubu Samejudo i tym samym wywalczył srebrny medal.

W piątek i sobotę (25 – 26 października) w tej samej hali (OSiR Warszawa Włochy) odbyły się seniorskie Mistrzostwa Polski. Na turnieju zadebiutowała kadetka Aleksandra Kocięba. I trzeba przyznać, że był to udany debiut – judoczka Truso zajęła wysokie piąte miejsce w wadze do 78 kilogramów. Jej klubowy kolega Mukhtar Alwaqedi został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu w wadze do 60 kilogramów.