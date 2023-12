Świąteczna zabawa dla wszystkich na lodzie

Już w najbliższą niedzielę, 3 grudnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpocznie odliczanie do świąt podczas imprezy „Mikołajki na lodzie”. Nie zabraknie konkursów, gier i zabaw, a także gości specjalnych, a z głośników zabrzmi świąteczna muzyka. Warto na te wydarzenie wybrać się całą rodziną.

„Mikołajki na lodzie” wpisały się już w stały kalendarz imprez organizowanych w naszym mieście i za każdym razem cieszą się dużym zainteresowaniem. Już w najbliższą niedzielę, 3 grudnia, spotkamy się na Lodowisku Helena, aby rozpocząć odliczanie do najpiękniejszego czasu w roku – Świąt Bożego Narodzenia. Z głośników usłyszymy największe świąteczne hity, a czas umilą gry zabawy i konkursy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych uczestników przygotowaliśmy również kącik z animacjami, w którym będą mogły zrobić własnoręcznie ozdoby i kartki świąteczne Zachęcamy wszystkim do świątecznego ubioru: kolorowych swetrów, opasek reniferów i elfów, czapek mikołajkowych.

Podczas wydarzenia będzie przeprowadzona również zbiórka dla psów i kotów z elbląskiego schroniska. Namawiamy do zostawienia puszek, przekąsek, niepotrzebnych koców i pościeli, zróbmy wspólnie coś dobrego, a dzięki nam zima może być dla nich odrobinę lepsza.

„Mikołajki na lodzie” odbędą się w niedzielę, 3 grudnia, w godzinach od 16:30 do 18:00 na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. Bilety dostępne są w zwyczajnych cenach 7,50 zł (ulgowy) oraz 11 zł (normalny). By uczestniczyć w imprezie nie trzeba mieć własnych łyżew. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 złotych. Dzieci podczas wydarzenia będą mogły także bezpłatnie skorzystać z pingwinka, który pomoże w jeździe.

Więcej bieżących informacji na stronie www.mosir.elblag.eu.