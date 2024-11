Świąteczna zabawa na lodowisku

Już 8 grudnia Lodowisko Helena zamieni się w prawdziwie świąteczną krainę. „Mikołajki na lodzie” to idealna okazja, żeby rozpocząć odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia w wyjątkowym klimacie. Czekają na Was gry, konkursy, dużo dobrej zabawy i oczywiście najlepsze świąteczne hity. Pojawi się też specjalny gość, którego nikomu nie trzeba przedstawiać.

„Mikołajki na lodzie” to wydarzenie, które od lat przyciąga mieszkańców miasta i co roku cieszy się ogromną popularnością. W planie są nie tylko gry i konkursy z nagrodami, ale także klimatyczna muzyka, która wprowadzi wszystkich w prawdziwie świąteczny nastrój. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą świątecznych akcesoriów – mikołajkowe czapki, zabawne swetry, reniferowe rogi czy inne bożonarodzeniowe dodatki będą mile widziane i dodadzą imprezie wyjątkowego charakteru. Startujemy o 16:30, a zabawa potrwa do 18. Bilety wstępu kosztują 8 zł dla młodzieży i dzieci oraz 12 zł dla dorosłych. Jeśli nie macie swoich łyżew, nic nie szkodzi – na miejscu działa wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, gdzie można je wynająć za 10 zł. A dla najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na lodzie, dostępne będą pingwinki, które pomogą im w poruszaniu się na łyżwach – zupełnie za darmo. Nie przegap okazji, żeby poczuć magię świąt na lodzie i spędzić to popołudnie w gronie rodziny i znajomych. Świąteczny klimat gwarantowany – widzimy się na lodowisku!

