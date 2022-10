Świętuj Niepodległość w sztafecie

Elbląski Bieg Niepodległości już lada chwila doczeka się VIII edycji. Ponownie ulicami Elbląga przemkną biegacze i biegaczki, chcący pokonać 10-kilometrowy dystans samodzielnie lub drużynowo w sztafecie. Ty także możesz osiągnąć ten cel zapisując się na tegoroczną edycję patriotycznych zawodów.

Co roku upamiętniamy odzyskanie niepodległości przez Polskę, zapraszając wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w biegu prowadzącym ulicami miasta. W tym wyjątkowym dniu wspólnie manifestujemy patriotyzm, ozdabiając Elbląg biało-czerwonymi barwami.

Jedną z części imprezy będzie bieg sztafet 3x3,3 km, pozwalający podjąć rywalizację drużynową oraz wyzwalający jeszcze większe emocje na trasie. Można biec z przyjaciółmi, kolegami z pracy lub z rodziną. W efekcie, jeżeli tworzycie zgrany zespół i macie wspólne zainteresowania dotyczące biegania, jest to idealna propozycja na świętowanie tego wyjątkowego dnia.

Każda grupa biegaczy wystartuje na dystansie 10 km, czyli pobiegnie trzy pętle po 3333 m. W sztafecie mogą znajdować się tylko trzy osoby, które dokonały wcześniejszej pełnej rejestracji do biegu sztafet oraz opłaty (50 złotych za każdą osobę biorącą udział w sztafecie) i w dniu biegu mają ukończone 12 lat. Wynik końcowy sztafety stanowi suma czasów uzyskanych przez wszystkich jej uczestników. Sztafeta nie zostanie sklasyfikowana w przypadku, gdy pełna grupa nie ukończy biegu. Te sztafety, które w rywalizacji zajmą miejsca I-III otrzymają pamiątkowe puchary.

Zgłoszenia do VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony do 7 listopada do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Na stronie z zapisami istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych dla dzieci (w rozmiarach: 110-116 cm, 122-128 cm, 134-140 cm, 146-152 cm) i dla dorosłych (w rozmiarach od S do XXL). Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31 października 2022 r. Koszt zakupu koszulki wynosi 30 zł.

Trenuj z Team Karaś Elbląg

W osiągnięciu dobrego czasu podczas VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości pomoże Wam elbląska grupa miłośników biegania w terenie – Team Karaś Elbląg, która trzy razy w tygodniu organizuje bezpłatne treningi. Jesienią spotkania odbywają się w poniedziałki, środy oraz piątki o godzinie 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno początkujący, średniozaawansowani, ale także bardziej doświadczeni biegacze. Każdy uczestnik treningu może liczyć na miłą i przyjazną atmosferę oraz fachową pomoc w przygotowaniach. Jeżeli i Ty chciałbyś zacząć albo kontynuować swoją przygodę z bieganiem, te spotkania są właśnie dla Ciebie.

Organizatorami VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.