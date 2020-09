Szach mat na Starym Mieście

We wtorek (8 sierpnia) odbędzie się turniej inaugurujący sezon szachowy w Elblągu. W jednej z elbląskich kawiarni w turnieju szachów błyskawicznych zmierzą się elbląscy szachiści i trzech zawodników z polskiej czołówki.

- Spacerowaliśmy po Starym Mieście i zauważyliśmy, że w kawiarni „Wyspa Skarbów” dwóch panów gra w szachy. Przysiedliśmy się, pogadaliśmy i od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że trzeba zorganizować w Elblągu turniej i rozpropagować szachy w naszym mieści – mówi Adam Bukojemski, elbląski szachista.

We wtorek w kawiarni „Wyspa Skarbów” do szachownicy usiądzie trzech czołowych zawodników z polskiego rankingu i czołowi elbląscy szachiści. Niewątpliwą gwiazdą turnieju będzie Igor Janik, który w ubiegłym tygodniu razem z polską reprezentacją zdobył brązowy medal na Olimpiadzie Szachowej On line. W swojej partii elblążanin pokonał reprezentanta Indii Rameshbabu Praggnanandha.

- W turnieju wezmą udział zawodnicy, którzy będą potrafili postawić się Igorowi – mówi Michał Bukojemski, również szachista z Elbląga. - Być może będziemy mieli jeszcze dwóch zawodników podobnego formatu. Trwają jeszcze rozgrywki ekstraligi szachowej i na dziś nie mamy jeszcze z ich strony potwierdzenia obecności.

W turnieju ma wziąć udział do 10 szachistów. Zawodnicy rozegrają dwie partie błyskawiczne (po pięć minut na zawodnika; jedna partia białymi, druga czarnymi) każdy z każdym. Za zwycięstwo przyznaje się jeden punkt, za remis pół punktu. Zwycięzca otrzyma pamiątkowy puchar. - Chodzi o dobrą zabawę i popularyzację dyscypliny w Elbląga – wyjaśnia Michał Bukojemski.

Kibice będą mieli okazję podpatrzeć grę na wysokim poziomie i porozmawiać z szachistami.

Turniej szachowy: 8 września, początek o godzinie 17.30, kawiarnia „Wyspa Skarbów”.