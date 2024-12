Szach mat od 10 lat

Wszystko zaczęło się, kiedy nauczycielki ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 szukały ciekawego zajęcia, które mogłyby zaproponować uczniom przebywającymi w świetlicy. Padło na królewską grę - szachy. W niedzielę (8 grudnia) UKS Skoczek świętował 10. urodziny. Zobacz zdjęcia.

- Grała cała świetlica. Później weszliśmy w projekt „Edukacja przez szachy w szkole“. Zainteresowanie było tak duże, że postanowiłyśmy założyć klub szachowy - mówi Grażyna Ciesielska, prezes UK „Skoczek“. - Grać w szachy uczyły się wszystkie nauczycielki pracujące w świetlicy, a potem uczyłyśmy dzieci.

I w tan sposób powstał UKS „Skoczek“ Elbląg - klub, którego misją jest popularyzacja szachów w Elblągu. To stąd w świat wyszła Lidia Czarnecka, m. in. wicemistrzyni świata w szachach błyskawicznych i szybkich. Być może w jej ślady pójdzie Szymon Trochimczuk, utalentowany elbląski junior.

- 10 lat temu trafiłem do Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie zajęcia szachowe prowadził Bogdan Siwoń. Gra mi się spodobała i jeszcze się okazało, że mam do niej smykałkę - mówi szachista.

Elblążanin ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy. - Jeżeli chodzi o sam przebieg partii, to gra środkowa jest najtrudniejsza. jest najbardziej złożoną i najbogatszą częścią rozgrywki. Jest najwięcej figur, najwięcej się dzieje i nie do końca wiadomo co zrobi przeciwnik - mówi Szymon Trochimczuk. - Najlepsze wspomnienie? Jak się na mistrzostwach Polski uda wygrać z kimś silniejszym.

Skoczek organizuje też zawody popularyzujące szachy w Elblągu oraz umożliwiające zdobywanie kolejnych kategorii szachowych. Sportowym wydarzeniem szachowym był turniej w Hali Sportowo-Widowiskowej kończący kolejną edycję projektu „Edukacja przez szachy w szkole” oraz Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Zainteresowanie szachami jest duże. Fajnie, że dzieci grają, bo projekt „Edukacja przez szachy...“ jest realizowany we wszystkich szkołach elbląskich - mówi Grażyna Ciesielska.

- Rozwijamy się, tak aby edukacją szachową objąć jak największą ilość dzieci - dodaje Irena Sokołowska, wiceprezes Skoczka.

W niedzielę (8 grudnia) odbyła się gala podsumowująca 10-lecie działalności klubu. Były prezenty dla przyjaciół i od przyjaciół, tort urodzinowy i przede wszystkim, to co najważniejsze, czyli turniej szachowy. A w zasadzie dwa: indywidualny i rodzinny (drużynowy).