Szczypiorniści Silvantu wracają do gry

W środowy wieczór (7 lutego) zawodnicy Silvant Handball Elbląg wrócą do walki o ligowe punkty. Cel drużyny pozostał niezmienny, a jest nim awans do I ligi.

Piłkarze ręczni pierwszą rundę II-ligowych rozgrywek zakończyli na miejscu trzecim. Na ten wynik złożyło się sześć zwycięstw i dwie przegrane. Elblążanie tracą trzy punkty do lidera i wicelidera tabeli, którymi są odpowiednio SMS ZPRP II Kwidzyn i SPR Wybrzeże I Gdańsk. Drużyna ma jasno postawiony cel na ten sezon, a jest nim awans do I ligi, a w dalszej perspektywie gra w Lidze Centralnej. Dwie porażki były małym zaskoczeniem dla kibiców drużyny, bowiem praktycznie w każdym meczu podopieczni duetu Damian Malandy i Mikołaj Kupiec ogrywali rywali kilkunastoma bramkami. Ostatni ligowy mecz elblążanie zagrali 16 grudnia ubiegłego roku, z drugą drużyną Kwidzyna, która zepchnęła nasz zespół na trzecią pozycję, a sama awansowała na szczyt tabeli. Po zakończeniu I rundy szczypiorniści Silvanta mieli kilka dni wolnego, by następnie wznowić indywidualne treningi biegowe i siłowe. Na wspólnych zajęciach spotkali się 2 stycznia - Skupiliśmy się nad poprawą systemu obrony oraz umiejętnościami indywidualnymi. Wprowadziliśmy też trzy nowe warianty gry w ataku - powiedział rozgrywający Silvantu Adam Załuski.

Elblążanie rozegrali kilka meczów kontrolnych. Pierwszym rywalem był I-ligowa Jedynką Morąg, z którym przegrali 21:26, Na Memoriale Jerzego Rudzińskiego w Olsztynie najpierw wysoko pokonali Szczypiorniak Olsztyn (28:16), a w meczu finałowym ulegli Warmii 26:43. Ostatni sparing elblążanie zagrali z juniorami Truso Grzegorza Czapli. W środę (7 lutego) zawodnicy Silvantu powrócą do walki o ligowe punkty. Pierwszy mecz rewanżowy zagrają z SPR Wybrzeże II Gdańsk, który we wrześniu minionego roku pokonali 44:22. Faworytem w tym starciu ponownie będzie elbląska drużyna i liczymy na kolejną wysoką wygraną. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 19:30. Wstęp wolny.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn.