Szczypiornistki Truso przed ważnym turniejem

Od piątku do niedzieli MKS Truso będzie gospodarzem 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce ręcznej. W Elblągu cztery zespoły będą rywalizować o dwa premiowane awansem miejsca. Transmisje z meczów będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Juniorki młodsze Truso, podobnie jak ich starsze koleżanki, sezon 2020/2021 spędziły w lidze pomorskiej. Tam najpierw rywalizowało sześć zespołów, jednak jeden z nich postanowił się wycofać i na placu boju pozostało pięć ekip. Podopieczne Marty Czapli ostatecznie zajęły trzecią lokatę, mistrzyniami zostały zawodniczki z MTS Kwidzyn, a drugie miejsce przypadło gdyniankom. Co ciekawe elblążanki dwukrotnie ograły kwidzynianki i także z nimi będą walczyć w 1/16 mistrzostw Polski. Stawkę uzupełnią zespoły z Kraśnika oraz Karczewa.

Pierwotnie turniej miał się odbyć w drugi weekend kwietnia, jednak komisarz rozgrywek ZPRP, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich rozgrywek dzieci i młodzieży w okresie od 10.04 do 18.04.2021. Dzień później do wspólnych treningów wróciły zawodniczki Truso. - Mieliśmy dość długą przerwę w treningach, bez hali. Tak naprawdę trenujemy dwa tygodnie, jednak w podobnej sytuacji są pozostałe zespoły - powiedziała Marta Czapla.

W Elblągu o awans do 1/8 będą rywalizować cztery zespoły. Z województwa lubelskiego przyjedzie KMKS Kraśnik, który zajął u siebie drugie miejsce. Z pomorskiego Kwidzyn i tradycyjnie nie przyjedzie drugi zespół z podlaskiego. W związku z tym dodatkowo dołączono trzeci zespół z najmocniejszego województwa mazowieckiego MKS Karczew. - To są zespoły, z którymi spotykaliśmy się już wielokrotnie. Co prawda z Kwidzynem udało nam się wygrać w lidze, jednak do Elbląga przyjadą wzmocnione dwiema zawodniczkami z SMS. Karczew to też mocny zespół, jednak raczej Kwidzyn jest faworytem. Chciałybyśmy wygrać z Kraśnikiem i Karczewem, a potem będziemy się skupiać na trzecim meczu z Kwidzynem. Liczę na to, że jest taki głód boiska, rywalizacji, że to może być dużym atutem turnieju i drużyny będą prezentowały dobry poziom. Ciesze się i dziewczyny pewnie też, bo to jest rocznik, który w zeszłym roku nie brał udziału w imprezie centralnej. Wtedy w ogóle nie ruszyła juniorka młodsza i zawodniczki straciły sporo grania - podsumowała trenerka MKS Truso.

Terminarz meczów:

30.04.2021r. (piątek)

16:00 MTS Kwidzyn - KMKS Kraśnik

18:00 MKS Truso Elbląg - MKS Karczew

01.05.2021r.(sobota)

10:00 MKS Karczew - MTS Kwidzyn

12:00 MKS Truso Elbląg - KMKS Kraśnik

02.05.2021r. (niedziela)

10:00 KMKS Kraśnik - MKS Karczew

12:00 MKS Truso Elbląg - MTS Kwidzyn

Mecze odbędą się bez udziału publiczności, transmisje będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.