Sześć minut wystarczyło

Zatoka na chwilę otworzyła drzwi do niespodzianki, jednak Concordia nie zamierzała przekraczać ich w roli przegranego. Elblążanie przetrwali trudniejszy moment, szybko odzyskali kontrolę i przedłużyli znakomitą serię.

Concordia 7 listopada pojechała do Braniewa jako zdecydowany faworyt i od początku częściej utrzymywała się przy piłce. Przewaga długo nie przekładała się jednak na klarowne okazje. Dośrodkowania Elblążan nie przynosiły zagrożenia, a gospodarze cierpliwie czekali na błąd. Doczekali się w 26. minucie. Po wrzucie z autu piłka minęła Szymona Drewka i Macieja Kaczorowskiego, a pozostawiony bez opieki Oskar Rynkowski pokonał Wiktora Matyjaszczyka.

Odpowiedź Concordii była szybka i efektowna. W 32. minucie obrońca Zatoki wybił dośrodkowanie Eryka Jarzębskiego przed pole karne. Radosław Bukacki przejął piłkę i znakomitym uderzeniem z dystansu trafił w “okienku”. Sześć minut później kapitan ponownie spróbował z daleka. Franciszek Kiejdo odbił futbolówkę, Sebastian Tomczuk podał do Jarzębskiego, który dograł wzdłuż bramki, a Marcel Szymański zamknął całość przy bliższym słupku. Elblążanie jeszcze przed przerwą odwrócili wynik.

Po zmianie stron Concordia szukała trzeciego trafienia. Wiktor Łychowydko po uderzeniu głową trafił piłką w poprzeczkę, natomiast próbę Szymańskiego z bliskiej odległości zatrzymał Kiejdo. Zatoka odpowiedziała jednym groźnym wypadem po błędzie Tomczuka. Jakub Szpakowski uderzył z ostrego kąta, ale Matyjaszczyk nie dał się zaskoczyć. Więcej bramek nie padło.

Concordia odniosła jedenaste zwycięstwo w sezonie i przedłużyła serię bez porażki do trzynastu spotkań. Z dorobkiem 35 punktów pozostaje wiceliderem IV ligi. Do prowadzącego Stomilu traci sześć punktów, mając jeden mecz rozegrany mniej. Ostatnie tegoroczne spotkanie Elblążanie rozegrają w sobotę, 14 listopada, o 13:00 przy ul. Krakusa z Polonią Pasłęk.

Zatoka Braniewo - Concordia Elbląg 1:2 (1:2)

1:0 – Rynkowski (26. min.), 1:1 – Bukacki (32. min.), 1:2 – Szymański (38. min.)

Concordia (skład wyjściowy): Matyjaszczyk - Filipczyk, Głuc, Kaczorowski, Tomczuk, Bukacki, Drewek, Mashtalir, Łychowydko, Jarzębski, Szymański