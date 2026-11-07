Żałoba narodowa po ataku w Krakowie. Odwołane wydarzenia w Elblągu (tekst aktualizowany)

7 listopada w Krakowie doszło do dramatycznych zdarzeń, zamachowiec Michał O. zabił sześć osób, kilkanaście ranił. Prezydent Karol Nawrocki uruchomił procedury dotyczące wprowadzenia żałoby narodowej 8 i 9 listopada. Na końcu tego tekstu podajemy informacje o odwołanych w związku z żałobą wydarzeniach w Elblągu i regionie.

Do tragedii doszło w sobotę około godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Mężczyzna wjechał samochodem na rynek, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób - cztery kobiety i dwóch mężczyzn, 16 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W sobotni wieczór premier Donald Tusk poinformował również, że w domu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono kolejne ofiary - dwie kobiety i mężczyznę.

Do tragicznych wydarzeń w Krakowie odniósł się prezydent Elbląga Michał Missan:

- W obliczu dramatycznych wydarzeń w Krakowie nie możemy pozostać obojętni na cierpienie ofiar i ich bliskich. Społeczeństwo budowane na podziałach, wzajemnej niechęci i podsycanej nienawiści prędzej czy później ponosi bolesne konsekwencje, dlatego tak ważne jest, byśmy zamiast murów budowali mosty porozumienia. Jako wspólnota musimy odpowiedzieć solidarnością, spokojem i dialogiem, bo tylko wzajemny szacunek pozwala budować bezpieczną przyszłość. Wyrazy współczucia dla rodzin ofiar i ogromny szacunek dla bohaterskiej postawy policjantów.

- Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada - informuje rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Żałoba narodowa oznacza m.in.: opuszczenie do połowy masztów flag państwowych na budynkach publicznych, rezygnację z imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.

- Niedziela i poniedziałek będą w Polsce dniami żałoby narodowej, moja kancelaria uzgodni, jaka będzie forma żałoby narodowej, ale wszyscy będziemy przez te dwa dni na pewno przeżywać wspólnie te trudne chwile - zakomunikował późnym wieczorem premier Donald Tusk.

Odwołane w związku z żałobą wydarzenia w Elblągu i regionie:

Urząd Miejski w Elblągu

- Na znak żałoby flaga państwowa umieszczona na Urzędzie Miejskim została opuszczona do połowy masztu. Wydarzenia publiczne będą odbywać się z zachowaniem powagi i szacunku należnych temu szczególnemu czasowi. Apelujemy również o zachowanie spokoju i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim z oficjalnych komunikatów służb.

Teatr im. A. Sewruka:

- Drodzy Widzowie, w obliczu tragicznych wydarzeń w naszym kraju oraz w geście głębokiej solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi, podjęliśmy trudną, ale jedyną słuszną decyzję. Zaplanowane na weekend spektakle zostają odwołane. Informujemy, że wszystkie zakupione bilety podlegają zwrotowi. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za Państwa zrozumienie.

Pasłęcki Ośrodek Kultury:

- Zaplanowany na dziś, 8 listopada 2026 r., o godz. 17 koncert „Zaduszki Jazzowe – Jazz Beatles” odbędzie się zgodnie z planem, jednak jego forma zostanie dostosowana do powagi obecnych dni.

Tekst aktualizowany