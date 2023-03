Tak się wygrywa III ligę

93,71 punktu na mecz - tyle oczek zdobywali koszykarze Basketballu Elbląg w zakończonej rundzie zasadniczej „naszej“ grupy III ligi. Podsumowujemy występy elblążan w rundzie zasadniczej.

14 meczów, 13 zwycięstw, pierwsze miejsce w tabeli i bezproblemowy awans do barażowego turnieju półfinałowego o II ligę - tak w jednym zdaniu można podsumować występy elblążan w pomorsko-warmińsko-mazurskiej grupie III ligi. Jedyną porażkę koszykarze z Nad Jaru ponieśli w drugiej kolejce, kiedy w Olsztynie ulegli tamtejszej Trójeczce 77:82.

W 14 meczach elblążanie zdobyli 1312 punktów, najwięcej w rozgrywkach, o 212 więcej od drugiego w tej klasyfikacji AZS UWM Olsztyn (olsztynianie w tabeli uplasowali się na czwartym miejscu). Stracili - 849, najmniej w lidze, 114 mniej od drugiego w tej klasyfikacji Basketu Kwidzyn (kwidzynianie sezon zakończyli na szóstym miejscu). Średnio: 93,71 zdobytych punktów na mecz i 60,64 straconych. W trzech meczach elbląscy koszykarze przekroczyli granicę 100 punktów: 123 oczka z Wilkami Ełk w piątej kolejce kolejce, 111 z Trójeczką Olsztyn w dziewiątej kolejce, 129 z Kolejarzem Chojnice w jedenastej. Ze względu na różny system rozgrywek w różnych grupach III ligi trudno jest porównać zdobycze punktowe zwycięzców poszczególnych grup.

W rundzie zasadniczej trener Arkadiusz Majewski skorzystał z usług 17 zawodników. Nikt z nich nie wystąpił we wszystkich 14 spotkaniach rundy. Najwięcej meczów - 13 rozegrał Marcin Krakowski. W 12 spotkaniach wystąpili Kacper Jastrzębski, Tomasz Szarszewski, Dawid Nisztuk oraz Aleksander Klonowski. W trakcie sezonu do drugoligowej Noteci Inowrocław odszedł Mateusz Stawiak.

Najwięcej punktów dla elblążan rzucił Kacper Jastrzębski - 214 w 12 spotkaniach, co dało mu średnią 17,83 oczka na mecz i 6. miejsce w klasyfikacji pomorsko-warmińsko-mazurskiej grupy. Pod względem średniej punktowej rozgrywki zdominował Przemysław Zamojski - 26,57 oczek na mecz (186 punktów w 7 spotkaniach).

Celnych rzutów „za trzy“ najwięcej w elbląskiej drużynie zdobył Przemysław Zamojski, który z dystansu dziurawił kosz rywali 31 razy, co dało średnią 4,4 na mecz. Powyżej 20 „trójek“ w rundzie zasadniczej mają też: Kacper Szuszkiewicz (22; 2,2 na mecz), Piotr Prokurat (19; 2,1 na mecz), Mateusz Stawiak (12; 1,7 na mecz). Najwięcej trójek (19) nasi koszykarze rzucili w meczu z Wilkami Ełk, który zakończył się wynikiem 123 do 71 dla elblążan. Ogółem elblążanie rzucili 122 „trójki, co daje średnią 8,7 na mecz. Rywale w meczach przeciwko elbląskiej drużynie - 88 (6,3 na mecz). Więcej celnych rzutów „za trzy“ mają na koncie zawodnicy AZS UWM Olsztyn (125; 8,9 na mecz).

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Ciekawie wygląda też statystyka fauli. Powyżej 10 fauli na swoim koncie mają: Dominik Pawlak (28; 3,1 na mecz), Kacper Szuszkiewicz (26; 2,6 na mecz), Mateusz Stawiak ((26, 3,7 na mecz), Kacper Jastrzębski (26; 2,2 na mecz) Aleksander Klonowski (24; 2 na mecz), Marcin Krakowski (23; 1,8 na mecz), Tomasz Szarszewski (22; 1,8 na mecz). W 14 meczach sędziowie odgwizdali elblążanom 284 faule (20,3 na mecz), elbląscy koszykarze byli faulowani 246 razy (17,6 na mecz). Najwięcej fauli w sezonie odgwizdano koszykarzom Trójeczki Olsztyn - 304 (21,7 na mecz). Najczęściej faulowana drużyna był Basket Kwidzyn - odgwizdano na nich 284 faule (20,3 na mecz).

Wkrótce powinniśmy poznać rywali Basketballu Elbląg w półfinałowym turnieju barażowym o II ligę oraz miejscowość, w którym elblążanie powalczą o finał baraży. Przypomnijmy, że w turniejach półfinałowych wystąpią pierwsze cztery drużyny z każdej grup III ligi. Rozegranych zostanie 8 turniejów (po cztery drużyny, grają po jednym meczu każdy z każdym, dwie najlepsze awansują do turniejów finałowych). Turnieje półfinałowe zostaną rozegrane w terminie 31 marca-2 kwietnia. Turnieje finałowe w dniach 21-23 kwietnia.

Statystyki elbląskich koszykarzy w rundzie zasadniczej:

Sebastian Chrzanowski: 6 meczów, 13 punktów, 2 „trójki“

Dawid Domaszewicz: 9 meczów, 13 punktów, 2 „trójki“

Sebastian Gliński: 7 meczów, 12 punktów, 2 „trójki“

Kajetan Jakimowicz: 6 meczów, 4 punkty, 0 „trójek“

Kacper Jastrzębski: 12 meczów, 214 punktów, 8 „trójek“

Aleksander Klonowski: 12 meczów, 31 punktów, 5 „trójek“

Grzegorz Konarski: 6 meczów, 0 punktów

Marcin Krakowski: 13 meczów, 51 punktów, 1 „trójka“

Krzysztof Niburski: 1 mecz, 4 punkty, 0 „trójek“

Dawid Nisztuk: 12 meczów, 43 punkty, 0 „trójek“

Dominik Pawlak: 9 meczów, 125 punktów, 0 „trójek“

Kacper Pikulik: 7 meczów, 9 punktów, 0 „trójek“

Piotr Prokurat: 9 meczów, 155 punktów, 19 „trójek“

Mateusz Stawiak: 7 meczów, 109 punktów, 12 „trójek“

Tomasz Szarszewski: 12 meczów, 100 punktów, 6 „trójek“

Kacper Szuszkiewicz: 10 meczów, 111 punktów, 22 „trójki“

Przemysław Zamojski: 7 meczów, 186 punktów, 31 „trójek“