Tak trenujemy w siłowni MOSiR

Kilkanaście urządzeń, ciężarki, sztangi, strefa cardio i siłowa. To wszystko czeka na klientów, którzy odwiedzą nową siłownię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Kameralna atmosfera, odpowiedni sprzęt i atrakcyjne ceny zadowolą każdego. Zobacz zdjęcia i film z treningu.

Siłownia MOSiR-u to najlepsza propozycja dla tych, którzy są na początku swojej przygody z takim treningiem i chcieliby w kameralnych oraz spokojnych warunkach poprawić kondycję i wygląd. O wypróbowanie sprzętu poprosiliśmy trenerów personalnych: Annę Woronowicz i Macieja Skrobotuna. W ruch poszły więc urządzenia siłowe, z podziałem na poszczególne partie mięśni. - Miło było użyczyć swoich mięśni w dobrym celu, jakim jest promowanie zdrowego stylu życia, poprzez umiarkowaną, systematyczną aktywność fizyczną – mówi Maciej.

W dawnej sali tenisa stołowego, zlokalizowanej na parterze w budynku Lodowiska Helena, można skorzystać z urządzeń do ćwiczeń wszystkich partii mięśni: brzuch, plecy, nogi, klatka, barki, biceps i triceps. Na dodatek znajdują się tam urządzenia izolowane, sprzęt na wolny ciężar oraz różne inne akcesoria do treningu. Natomiast w centralnej części siłowni są atlasy, na których wykonasz całościowy plan treningowy. Atutem lokalizacji jest także bliski parking i zaplecze sanitarne w budynku (szatnie i prysznic).

Siłownia MOSiR-u jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-21 (w godzinach 8-17 konieczna jest rezerwacja telefoniczna pod numerem 515 193 928). Pojedyncze wejście to koszt tylko 4 zł. W tej cenie możesz korzystać z siłowni tyle ile chcesz, w godzinach otwarcia. Możesz skorzystać z nowej Karty MOSiR, aby wykupić pojedyncze wejście. Jeżeli chcesz ćwiczyć regularnie, możesz skorzystać z karnetu. Cena karnetu miesięcznego to 40 zł, a 3-miesięcznego to 100 zł.