Tak wygląda nauka pływania z MOSiR-em

Ponad 200 młodych pływaków i setki godzin spędzonych w wodzie – tak w skrócie można podsumować kolejny sezon nauki i doskonalenia pływania organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zwieńczeniem wielomiesięcznych treningów był V Mityng Pływacki, który odbył się 20 maja w Krytej Pływalnia przy ul. Robotniczej. Podczas wydarzenia dzieci i młodzież miały okazję zaprezentować umiejętności zdobyte i rozwijane w trakcie całego sezonu zajęć.

- Za uczestnikami zajęć nauki i doskonalenia pływania kolejny intensywny sezon treningów. Od września dzieci i młodzież regularnie spotykały się na Krytej Pływalni, gdzie pod okiem instruktorów rozwijały swoje umiejętności i oswajały się z wodą. Cieszy nas ogromne zaangażowanie uczestników oraz postępy, jakie osiągnęli w trakcie całego sezonu. Wszystkim dzieciom serdecznie gratuluję i już dziś zapraszam do udziału w kolejnym cyklu zajęć – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR Elbląg.

Zajęcia skierowane były do dzieci od 6 roku życia oraz młodzieży do 17 lat, zarówno tych rozpoczynających swoją przygodę z pływaniem, jak i kontynuujących treningi w kolejnych latach. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, a grupy tworzono z uwzględnieniem wieku i poziomu zaawansowania uczestników. Kluczową rolę przez cały cykl treningów odgrywali instruktorzy, których codzienna praca i zaangażowanie przekładały się na postępy uczestników. Nauka pływania to nie tylko technika, ale także przełamywanie lęku przed wodą i budowanie pewności siebie.

Podsumowaniem całego sezonu był V Mityng Pływacki, podczas którego młodzi uczestnicy zaprezentowali przed rodzicami i najbliższymi umiejętności zdobywane przez ostatnie miesiące – od podstawowych ćwiczeń (takich jak m.in. wyławianie rzeczy) po pokonywanie wyznaczonych dystansów w wodzie. Dla wielu dzieci był to pierwszy występ przed publicznością i wyjątkowy moment pokazujący, jak duże zrobiły postępy od rozpoczęcia nauki. Na trybunach nie brakowało emocji, dopingu i dumy rodziców, a sam mityng był symbolicznym zwieńczeniem miesięcy treningów i systematycznej pracy.

Choć sezon dobiegł końca, dla wielu uczestników to dopiero początek przygody z pływaniem. Jedni wrócą po wakacjach na kolejne treningi, inni po raz pierwszy spróbują swoich sił na większym basenie, zabierając ze sobą cenne doświadczenie i pewność zdobywaną w wodzie. A my już teraz zapraszamy na kolejny sezon nauki i doskonalenia pływania z MOSiR-em, który rozpocznie się we wrześniu, a zapisy – w sierpniu.