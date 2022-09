Tancerze „Jantar” Elbląg w europejskiej czołówce!

24 września w Norymberdze odbyły się Mistrzostwa Europy Formacji Standardowych w kat. dorośli i młodzież. Formacja Jantar Elbląg reprezentująca Polskę zajęła wysokie 4 miejsce! Przed nimi kolejne sportowe wyzwanie - Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych w Brunszwiku.

Tancerze z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” zaprezentowali program do znanej na całym świecie kultowej muzyki zespołu Queen (Bohemian Rhapsody). Elbląscy kibice mieli już okazję go podziwiać podczas Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych, które odbyły się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, 18 września br. Wtedy to elbląska formacja zdobyła tytuł Mistrza Polski.

Elbląska drużyna prowadzona przez Paulinę Czyżyk i Piotra Czyżyka rywalizowała wraz z 9 innymi zespołami: Team Libalforte z Belgii, TSC im ASC Göttingen 1846 oraz TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg z Niemiec, Sway of Life zespół A i B z Holandii, TSC Schwarz-Gold Wien oraz TSK Juventus Wien z Austrii, Danza Brno oraz Starlet Brno z Czech. W drugiej rundzie zespół dostał się do finału i ostatecznie uplasował się na wysokim 4 miejscu. Uznali wyższość jedynie dwóch formacji z Niemiec (TSC im ASC Göttingen 1846, TSC Rot-Gold-Casino Norymberga) oraz formacji z Holandii (DSV Sway of Life).

Kolejne wielkie taneczne emocje przed nami. Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych odbędą się 15 października w Brunszwiku. Organizatorzy szykują fantastyczne widowisko przy pełnych trybunach. Trwa sprzedaż biletów, a poszczególne formację szlifują formę przed zawodami. Nie inaczej jest z reprezentantami Polski, formacja Jantar Elbląg z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” pod okiem trenerów, Pauliny Czyżyk i Piotra Czyżyka, szykuje się do występu na Mistrzostwach Świata. Już teraz trzymamy kciuki za naszą reprezentację!

Wszystkim parom i drużynom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!