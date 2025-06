Tancerze nie zwalniają tempa. Kolejny weekend z sukcesami

Zbliżają się wakacje, a z nimi przerwa w rozgrywkach tanecznych. Choć lato już wisi w powietrzu, nasze pary nie zwalniają tempa i do ostatnich dni czerwca oddają się rywalizacji na parkiecie. Każdy weekend to okazja do występu na kolejnych turniejach, a ich pasja i zaangażowanie naprawdę zasługują na najwyższe uznanie.

Wyniki Puchar Polski – OTTS o Perłę Księżnej Daisy (Wałbrzych, 8 czerwca) W miniony weekend nasi zawodnicy wzięli udział w prestiżowym Pucharze Polski – OTTS o Perłę Księżnej Daisy w Wałbrzychu. Turniej ten zgromadził tancerzy z całej Polski, a nasza reprezentacja nie zawiodła, zdobywając liczne miejsca na podium.



Wyniki indywidualne:

SOLO Junior I D ST – 1. miejsce: Joanna Wiśniewska

SOLO Junior I D LA – 4. miejsce: Joanna Wiśniewska

SOLO Junior II D LA – 1. miejsce: Michalina Szostak

SOLO Junior I+II LA – 1. miejsce: Michalina Szostak



Juniorzy Starsi, Puchar Polski ST – 2. miejsce: Krzysztof Szostak i Alicja Czopek



Mistrzostwa Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji (Koszalin, 7 czerwca)

Równolegle z Pucharem Polski w Wałbrzychu odbywały się Mistrzostwa Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji, które miały miejsce w Koszalinie. Nasi tancerze również odnieśli sukcesy, pokazując, że są w świetnej formie na zakończenie sezonu.



Wyniki indywidualne:

Juniorzy Młodsi 10T

7. miejsce: Bartosz Ługowski i Wiktoria Łaskarzewska

12. miejsce: Jan Zygadłowicz i Lena Stormowska



Dorośli B ST

3. miejsce: Adam Panek i Wiktoria Sroka



Młodzież, Puchar Polski ST

1. miejsce: Marceli Józefowicz i Julia Kawa

10. miejsce: Adam Panek i Wiktoria Sroka



Młodzież, Puchar Polski LA

1. miejsce: Marceli Józefowicz i Julia Kawa

7. miejsce: Adam Panek i Wiktoria Sroka Duma i uznanie dla naszych tancerzy - Z każdą edycją turniejów nasza drużyna staje się coraz silniejsza. To ogromny sukces, który jest efektem ciężkiej pracy, pasji i oddania, jakie nasi tancerze wkładają w swoje przygotowania. Cieszymy się, że możemy wspierać ich na tej tanecznej drodze i jesteśmy przekonani, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepiej. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w minionych zawodach i dziękujemy za ich niezłomną postawę! Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy – nie tylko w nadchodzących turniejach, ale i w kolejnych latach tanecznych zmagań - informuje CSE Światowid.

CSE Światowid