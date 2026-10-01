TAURON Puchar Polski Kobiet po raz trzeci w Elblągu

Najlepsze polskie drużyny kobiece ponownie przyjadą do Elbląga, aby walczyć o jedno z najważniejszych trofeów w krajowej siatkówce. To tutaj odbędzie się bowiem turniej finałowy TAURON Pucharu Polski Kobiet, który jest zaplanowany na 6 i 7 lutego 2027 roku. Będzie to już trzecia z rzędu edycja tego wydarzenia organizowana w Elblągu.

Turniej z udziałem czterech zespołów ponownie będzie jednym z najważniejszych punktów sezonu klubowego. W ciągu dwóch dni kibice obejrzą dwa spotkania półfinałowe oraz wielki finał, którego zwycięzca wzniesie TAURON Puchar Polski. Przed rokiem po trofeum sięgnęły PGE Budowlani Łódź. Zwycięstwo w Elblągu było dla łódzkiego zespołu początkiem znakomitej części sezonu, którą drużyna zwieńczyła zdobyciem mistrzostwa Polski.

Elbląg w poprzednich latach znakomicie sprawdził się jako gospodarz rywalizacji najlepszych kobiecych drużyn w kraju. Emocjonujące mecze, wysoki poziom sportowy i gorący doping z trybun sprawiły, że turniej finałowy stał się prawdziwym świętem kobiecej siatkówki.

– Bardzo się cieszę, że po raz trzeci z rzędu spotkamy się w Elblągu. Dwie poprzednie edycje pokazały, że to miasto potrafi stworzyć znakomite warunki zarówno dla drużyn, jak i kibiców. Turniej finałowy TAURON Pucharu Polski Kobiet ma wyjątkowy charakter, ponieważ o trofeum decydują zaledwie trzy spotkania, a każdy z uczestników przyjeżdża z jednym celem. Jestem przekonany, że również tym razem czekają nas dwa dni siatkówki na najwyższym poziomie i wiele niezapomnianych emocji – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

– Elbląg na stałe zagościł na sportowej mapie Polski i Europy. W tym roku byliśmy gospodarzem Mistrzostw Europy w triathlonie oraz finałów Pucharu Polski w siatkówce i piłce ręcznej. Ogromnie cieszy fakt, że w 2027 roku TAURON Puchar Polski kobiet zawita do nas po raz trzeci. Cieszy nas zaufanie organizatorów i powrót siatkarskich emocji na najwyższym poziomie. Hasło „Elbląg w formie” zobowiązuje – mówi prezydent Elbląga, Michał Missan.

Uczestników turnieju finałowego poznamy pod koniec 2026 roku. Wtedy rozegrane zostaną ćwierćfinały, a ich czterej zwycięzcy wywalczą awans do decydującej rywalizacji w Elblągu.

Półfinały TAURON Pucharu Polski Kobiet odbędą się w sobotę, 6 lutego. Dzień później zwycięskie zespoły spotkają się w wielkim finale. Stawką będzie drugie po AL-KO Superpucharze Polski krajowe trofeum w sezonie 2026/2027. W osobnym komunikacie poinformujemy o starcie sprzedaży biletów, które będą dostępne w portalu eventim.pl.