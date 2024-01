Tenisiści stołowi na półmetku

Pierwszą rundę warmińsko - mazurskiej III ligi zakończyli tenisiści stołowi Mlexera. Jest dobrze: Old Boys na półmetku rozgrywek rozsiedli się na fotelu lidera, drużyna młodzieżowa jest piąta.

W warmińsko - mazurskiej III lidze tenisa stołowego rywalizuje siedem drużyn. Elbląski Mlexer wystawił dwa zespoły: Old Boys i młodzieżowy Mlexer.

Old Boys tworzą doświadczeni w trzecioligowych bojach zawodnicy. Po wycofaniu drużyny z II ligi okazało się, że są chętni do ligowego grania na trzecim froncie. I „starsi chłopcy“ zgodnie z tym co można było oczekiwać przed startem sezonu są czołową drużyną ligi.

Po sześciu meczach Ryszard Grzelak i spółka zgromadzili 11 punktów, co daje im pierwsze miejsce w tabeli na półmetku rozgrywek. Punkty elblążanie oddali tylko na inaugurację rozgrywek, kiedy w Hali Sportowo - Widowiskowej podzielili się punktami z trzecią drużyną Dekorglassu Działdowo. Zespół z Działdowa po pierwszej rundzie jest wiceliderem, do Old Boys traci punkt.

Pierwsze miejsce Old Boys nie jest zaskoczeniem, jeżeli przyjrzymy się indywidualnym statystykom elbląskich zawodników (pod uwagę wzięliśmy gry pojedyncze). Liderami drużyny są : Ryszard Grzelak (92 proc wygranych gier.), Tomasz Libura (89 proc.), Piotr Derkowski (75 proc.). Wzięliśmy pod uwagę tylko zawodników, którzy rozegrali ponad 10 pojedynków w sezonie.

Wyniki Old Boys Mlexer Elbląg

- 9:9 z Dekorglassem III Działdowo w Elblągu

- 14:4 z AZS UWM II Olsztyn w Elblągu

- 13:5 z Mlexerem Elbląg w Elblągu

- 18:0 z Ostródzianką II Ostróda w Ostródzie

- 15:3 z OKTS Orneta w Elblągu

- 16:2 z LZS Lubawą w Lubawie

Młodzież zbiera doświadczenie

Mlexer Elbląg tworzą zawodnicy szkółki elbląskiego klubu prowadzeni przez trenera Jana Kinala. Drużyna w młodzieżowym składzie została zgłoszona do rozgrywek ligowych w ubiegłym sezonie. Głównym celem jest umożliwienie młodym zawodnikom ogrywania się. Eksperyment udał się na tyle, że władze klubu i trener zdecydowali się ponownie zgłosić młodzież do ligi.

Na półmetku rozgrywek podopieczni Jana Kinala zajmują piąte miejsce z dorobkiem czterech punktów. Liderem drużyny jest Aleksy Stefański (rocznik ), który z 23 gier singlowych, 14 razy wyszedł zwycięski, co daje mu skuteczność na poziomie 61 proc. Drugim liderem jest Artem Korolchuk z wynikiem 52 proc. (12 zwycięstw i 11 porażek).

Rozgrywki ligowe są dla młodzieży Mlexera tylko częścią startów. Podopieczni Jana Kinala biorą udział w turniejach przeznaczonych dla ich grupy wiekowej. Z różnym skutkiem. Jednym z z największych sukcesów jest 2. miejsce Remigiusza Kowalika w kategorii kadetów na listopadowym Grand Prix Województwa.

Wyniki Mlexera Elbląg

- 11:7 z OKTS Orneta w Elblągu

- 6:12 z LZS Lubawą w Elblągu

- 5:13 z Old Boys Mlexer w Elblągu

- 6:12 z Dekorglassem III Działdowo w Elblągu

- 7:11 z AZS UWM II Olsztyn w Olsztynie

- 13:5 z Ostródzianką II Ostróda w Elblągu

Tabela III ligi tenisa stołowego (grupa warmińsko - mazurska)

1. Old Boys Mlexer Elbląg 11 pkt., sety 85:23

2. Dekorglass III Działdowo 10 pkt., sety: 68:40

3. LZS Lubawa 8 pkt., sety: 62:46

4. AZS UWM II Olsztyn 5 pkt., sety: 47:61

5. Mlexer Elbląg 4 pkt., sety: 48:60

6. OKTS Ostróda 4 pkt., 49:59

7. Ostródzianka II Ostróda 0 pkt., sety: 19:89