To był aktywny weekend z MOSiR-em

Biegi na orientację i jubileuszowa Miejska Wycieczka Rowerowa do Pasłęka. W taki sposób spędzaliśmy kolejny aktywny weekend z imprezami organizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Piękna pogoda sprzyjała wszelkim aktywnościom. Zobacz zdjęcia.

Sportowym akcentem weekendu była V runda XIII edycji Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. Uczestnicy rywalizowali na trasach biegowych Parku Modrzewie. Tym razem biuro zawodów było przy kompleksie boisk nieopodal ulicy Odrodzenia. Na imprezie kolejność zaliczania punktów na urozmaiconej, interwałowej trasie była dowolna.

Piękna, słoneczna pogoda przyciągnęła liczne grono biegaczy, jak i spacerowiczów, gdyż wbrew nazwie imprezy wcale nie trzeba biegać od punktu do punktu. Łącznie w zawodach udział wzięło 12 rodzin, 16 biegaczy indywidualnych, w tym 4 kobiety oraz 12 osobowa reprezentacja Wojsk Obrony Terytorialnej z Braniewa. Każda kategoria miała swoją trasę do pokonania.

Zawodnicy startowali zgodnie z przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy MOSiR oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sędzię główną zawodów Janinę Banach. Kolejna, szósta już runda Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację zostanie rozegrana 5 marca 2022 r. Start planowany jest na godzinę 10.00. Miejsce zawodów będzie podane na tydzień przed biegami. Więcej informacji o zawodach, wyniki, klasyfikację generalną oraz zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej MOSiR-u w zakładce Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację.

I wreszcie nadeszła niedziela a z nią druga w tym roku Miejska Wycieczka Rowerowa (MWR). Przy okazji była to już 60 jazda pod znakiem MWR. Tym razem celem podróży 40 rowerzystek i rowerzystów był Pasłęk, z zabytkowymi średniowiecznymi murami obronnymi. Ta jedna z najdłuższych konstrukcji w Polsce przechodzi właśnie renowację i pojechaliśmy przyjrzeć się temu z bliska.

Zanim ruszyliśmy w 47 km trasę odwiedziliśmy stajnię Fundacji Końskiej Zdrowie przy ulicy Okólnik 4, gdzie dzięki uprzejmości i zaproszeniu Prezes Ewy Obryckiej-Błaut czekała na nas kawa i herbata, dobrze korespondująca ze słonecznym, lecz mroźnym porankiem. Jako że była to wigilia Walentynek, nie zabrakło także słodkich serduszek z czekolady. Po wysłuchaniu ciekawej historii tego miejsca oraz obejrzeniu wszystkich zakamarków Końskiego Zdrowia przyszedł czas na rowerową jazdę.

Ona także została zaplanowana rozgrzewkowo, czyli na początek zaliczyliśmy podjazd do Przezmarka. To dobre 3 km podjazdu na Wysoczyznę Elbląską, po którym zjechaliśmy z powrotem na poziom Żuław Wiślanych i już bez forsownych wzniesień kontynuowaliśmy naszą jazdę do Pasłęka. Kilometry szybko mijały w towarzystwie pięknie przygrzewającego słońca.

W Pasłęku opowieścią o zabytkowych murach uraczył nas obecny z nami Leszek Marcinkowski, przewodnik i zarazem prezes elbląskiego oddziału PTTK. Mieliśmy także okazję objechać część Starego Miasta i spojrzeć z okolic zamku na szeroką panoramę Żuław Elbląskich. Był to półmetek wycieczki, więc każdy otrzymał także tradycyjne wsparcie w postaci wafelków, tak aby energii nie zabrakło na powrót do domu.

Wkrótce opuściliśmy Pasłęk i przez Krosno dotarliśmy do Lisowa, gdzie zatrzymaliśmy się nieprzypadkowo na odpoczynek przy sklepie Pani Bożeny Lemierskiej. To znana działaczka społeczna, autorka licznych akcji charytatywnych i Osobowość Roku 2019 Warmii i Mazur. Podczas sympatycznego spotkania zostaliśmy poczęstowani lizakami, odpoczęliśmy i uzupełniliśmy napoje w bidonach.

Teraz już tylko pozostało dotrzeć do Elbląga, gdzie na rondzie Kaliningrad nasza wspólna jazda się zakończyła. Uczestnicy biorący udział w konkursie MWR otrzymali stemple potwierdzające uczestnictwo w wycieczce, które są stawiane w książeczkach turystyki kolarskiej PTTK.

Kolejna jazda spod znaku MWR będzie prowadziła do jodły Jagny, pomnikowego drzewa nieopodal Młynar. Na wycieczkę zapraszamy 13 marca.