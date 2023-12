To była prawdziwa koszykarska orka

Koszykarze Basketball Elbląg długo nie mogli w meczu Orką Iława wejść na wyższe obroty. Pierwszą kwartę nawet przegrali, ostatecznie triumfowali 97:73, ale zwycięstwo łatwo nie przyszło. Zobacz zdjęcia.

„To była prawdziwa orka” – tak można podsumować przebieg niedzielnego spotkania Basketball Elbląg z Orką Iława. Goście przyjechali do Elbląga bez dwóch podstawowych zawodników, ale mimo to postawili gospodarzom grającym bez Przemysława Zamojskiego trudne warunki. W pierwszej kwarcie nie do zatrzymania był Jacek Markowski, który wyprowadził zespół z Iławy na prowadzenie 15:10, następnie 20:16 i 30:24 (w sumie w całym meczu rzucił 30 „oczek”). Pogoń elblążan trwała do 14. minuty, kiedy to dwie trójki pod rząd trafił Kacper Jastrzębski, najskuteczniejszy tego dnia w ekipie gospodarzy (w sumie 33 pkt).

Trener elblążan Arkadiusz Majewski często rotował składem, szukając najlepszych ustawień. Na rozegraniu i w ataku wyróżniali się Piotr Prokurat i Kacper Szuszkiewicz, który odważnie wchodzili pod kosz, szukając kolejnych punktów lub podając na skrzydła do kolegów. Na przerwę elblążanie schodzili, prowadząc 49:37. Ale popełnili po drodze mnóstwo błędów i razili nieskutecznością.

Kibice liczyli na to, że gospodarze po przerwie „wrzucą piąty bieg” i rozniosą rywali. Pierwsze pięć minut nawet na to wskazywały, gdy dzięki punktom Dominika Pawlaka, Piotra Prokurata i Kacpra Jastrzębskiego wyszli na prowadzenie 61:40. Od tego jednak momentu gra się wyrównała, a obie drużyny grały niemal „kosz za kosz”. Na dwie minuty przed końcem elblążanie przez niedokładność w ataku i liczne błędy wygrywali już tylko 88:73, ale w końcówce przyspieszyli. Dzięki akcjom Jarosława Jakubowa i „trójce” Kacpra Szuszkiewicza wygrali ostatecznie 97:73.

Basketball Elbląg – Orka Iława 97:73 (19:20, 30:17, 26:19, 22:17)

Basketball: Jastrzębski 33, Prokurat 20, Szuszkiewicz 17, Pawlak 10, Jakubów 6, Krakowski 4, Klonowski 2, Koniczek 2, Nisztuk 2, Szarszewski 1, Sokalski, Niburski.