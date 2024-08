Tolkmicko zaprasza na regaty w klasie optimist

W Tolkmicku w dniach 17-18 sierpnia odbędą się Dziecięce Regaty o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zawody organizuje Uczniowski Klub Sportowy Tolkmicko.

Jest to już szósta edycja Dziecięcych Regat o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i UKS Tolkmicko odbywających się w Hangarze Żeglarskim w Tolkmicku. Zawody te należą do cyklu Żeglarskiego Pucharu Żuław i są to czwarte ostanie z danego cyklu, a drugie organizowane na akwenie Zalewu Wiślanego.

- Żeglarstwo jest wymagającym sportem, w którym wytrzymałość fizyczna, koncentracja i umiejętność balansu z naturą odgrywają kluczową rolę do osiągnięcia sukcesu. Dla tych młodych żeglarzy w wieku od 6 do 14 lat jest to świetna okazja do współpracy na lądzie, współzawodnictwa na wodzie jak i próba charakteru - informują organizatorzy.

Program regat:

16.08.2024 r. (piątek)

18.00-20.00 - Przyjmowanie zgłoszeń

17.08.2024 r. (sobota)

10.00 - Oficjalne Rozpoczęcie Regat

11.00 - Sygnał Ostrzeżenia do I Dnia Regat

15.00-16.00 - Zakończenie I Dnia Regat

18.08.2024 r. (niedziela)

10.00 - Sygnał Ostrzeżenia do II Dnia Regat

13.00 - Sygnał ostatniego Ostrzeżenia

15.00 - Ceremonia zakończenia Regat, rozdanie nagród

Impreza odbywa się z finansowym wsparciem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego i Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko.