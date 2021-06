Tor Kalbar czynny dłużej

Tenis, koszykówka, rolki, wrotki, piłka nożna i ręczna czy siatkówka. Oto lista dyscyplin, które można uprawiać na Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim Kalbar przy ul. Agrykola. Od czerwca wydłużył się czas jego otwarcia. Teraz z atrakcji na Kalbarze skorzystamy do godziny 20:50.

Tor Kalbar to jeden z wielu obiektów sportowych, z którego korzystać można bezpłatnie. W jego granicach znajduje się mnóstwo przestrzeni, które sprzyjają bezpiecznej aktywności. Przede wszystkim, jak nazwa wskazuje, służy on wszystkim sympatykom jazdy na rolkach i wrotkach. Szerokość toru, jego długość i gładka nawierzchnia, daje możliwość przyjemnej jazdy przez wiele godzin. Ci, którzy dopiero uczą się poruszać na takim sprzęcie, mogą skorzystać z wydzielonego zewnętrznego toru do jazdy wolnej. Jest to także miejsce dla dzieci na rowerkach biegowych i hulajnogach. To sprawia, że na Torze Kalbar można miło spędzić czas również z naszymi pociechami.

Wewnątrz toru znajduje się boisko do koszykówki, oblegane przez coraz większą liczbę fanów ulicznej odmiany tej dyscypliny. Oprócz tego na boisku obok można skorzystać z rozstawionej siatki, a także dużego boiska do piłki ręcznej i nożnej. Na dwóch kortach często można dostrzec tenisistów, którzy korzystają z niskiej ceny wynajmu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Harmonogram wejść ogólnodostępnych dla mieszkańców dostępny jest na stronie MOSiR. Natomiast w długi weekend Tor Kalbar wraz z boiskami i kortami będzie czynny codziennie od 9.00 do 20.50. Korzystanie z kortów tenisowych jest możliwe po wcześniejszym ich zarezerwowaniu pod nr telefonu: 537 443 376. Opłaty za korzystanie z kortów pobierane są zgodnie z cennikiem, który znajduje się na stronie MOSiR. Korty tenisowe dostępne będą codziennie od godz. 9:00 do 20.50. Zapraszamy na Tor Kalbar i jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych osób.