Trening w tempie turbo

Razem z nami zgubisz zbędne kilogramy i zyskasz lepszą kondycję. Zadba o to trenerka personalna Anna Woronowicz, która, w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”, prowadzi zajęcia Turbo Spalanie. Ćwicz i baw się w każdą środę w sali fitness Lodowiska Helena.

Program Aktywuj się z MOSiR-em to szereg wielu propozycji dla każdego. Są to zajęcia w wodzie, w sali fitness, na siłowni lub na tafli lodowiska. Chcielibyśmy jednak przybliżyć Wam sekrety treningu, opartego na zajęciach tabaty. W ofercie MOSiR-u jest to spotkanie z Turbo Spalaniem.

Jak nazwa wskazuje, będzie można się trochę spocić, ale cały ten wysiłek będzie miał konkretny cel. Każdy, kto spróbuje poćwiczyć m.in. z ciężarkami, krzesłami, na matach, z pewnością poprawi swój wygląd, ale również zwiększy zdolność organizmu do wykonywania cięższej pracy przy niższych nakładach wysiłku. Interwały pozwolą maksymalnie stymulować mięśnie całego ciała oraz ułatwią spalanie tkanki tłuszczowej.

Zajęcia prowadzi Anna Woronowicz, która od lat jest przykładem tego, że systematyczny trening zmienia każdego. Podczas zajęć dba o poprawne wykonanie poszczególnych ćwiczeń, w efekcie uczestnicy mogą liczyć na poszerzenie swojej wiedzy i być spokojnym o formę. Turbo Spalanie to trening dla każdego, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, dla młodszych i starszych, dla początkujących i bardziej zaawansowanych. Przyjdź i spróbuj, a przekonasz się, że warto.

Treningi odbywają się w środy o godz. 18:30 w sali fitness w budynku Krytego Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Koszt uczestnictwa w zajęciach to każdorazowo 16 zł od osoby. Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska. Istnieje możliwość korzystania z kart: Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą karnetów, dzięki którym łatwo i szybko można opłacić bilet wstępu na obiekty MOSiR oraz nabyć wejściówki na wszystkie zajęcia programu Aktywuj się z MOSiR-em. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

