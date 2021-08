Trening z mistrzem świata

fot. Trefl Gdańsk

Dla każdego młodego człowieka bardzo ważne są właściwe wzory do naśladowania. One sprawiają, że zarówno dzieci, jak i młodzież mogą rozwijać się, kształtować swoją osobowość i charakter, także w sporcie. Wspólny trening z Michałem Winiarskim, mistrzem świata w siatkówce, będzie do tego idealną okazją.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu od lat współpracuje z gdańską drużyną Trefla, czego owocem są częste wizyty tej drużyny w naszym mieście. Ekipa z Trójmiasta po raz kolejny zagra tutaj swoje sparingowe spotkania z Indykpolem AZS Olsztyn. W piątek i sobotę (3 i 4 września) swoją grą będą cieszyć znane postaci, z których najbardziej rozpoznawalną jest Mariusz Wlazły. Jednak ta współpraca przejawia się również w inny sposób. W piątek, 3 września, o godzinie 14:00, w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej, zorganizowana zostanie specjalna „Lekcja z mistrzem”, dedykowana uczniom z elbląskich szkół podstawowych. Będą to zajęcia treningowe dla adeptów siatkówki, które poprowadzi szkoleniowiec gdańszczan – Michał Winiarski, wraz z innymi trenerami. Najmłodsi zawodnicy będą poznawali tajniki elementów rzemiosła siatkarskiego. Wszystko to odbędzie się w atmosferze sportowej zabawy, która zachęci jej uczestników do późniejszych treningów w tej dyscyplinie. Trening odbędzie się w formie otwartej dla publiczności, zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane szkoły do obserwowania zajęć z wysokości trybun przy zachowaniu aktualnych zasad bezpieczeństwa. Pierwsze starcie Trefla z Indykpolem odbędzie się w piątek, 3 września, o godzinie 18:00, natomiast rewanż rozpocznie się w sobotę, 4 września, o godzinie 12:30. Wejściówki można kupić za pośrednictwem strony operatora. Cena biletu ulgowego to 5 zł (dzieci i młodzież, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści), a normalnego 10 zł na każde spotkanie.

MOSiR