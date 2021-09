Trenowali z Mistrzem

Początkujący siatkarze i siatkarki miały dzisiaj okazję uczestniczyć w treningu z samym Michałem Winiarskim, Mistrzem Świata z 2014 roku. Miejscem treningu była Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Elblągu, gdzie zostały przeprowadzone godzinne zajęcia.

Michał Winiarski to były reprezentant Polski, który grał na pozycji przyjmującego. W 2014 roku zdobył z reprezentacją Mistrzostwo Świata, a od 2019 roku jest trenerem Trefla Gdańsk. To właśnie on wraz z pozostałymi trenerami gdańszczan poprowadził piątkową lekcję dla młodych elbląskich siatkarzy. W zajęciach uczestniczyło 50 zawodników, którzy podzieleni byli na 3 grupy, zgodnie z wiekiem i umiejętnościami. Z trybun dopingowali im koledzy i koleżanki z elbląskich szkół.

Trening był zapewne ogromnym przeżyciem dla każdej siatkarki i każdego siatkarza. Mogli się oni bowiem nauczyć podstaw siatkarskiego rzemiosła. Prawidłowe techniczne odbicia sposobem górnym oraz dolnym, zagrywki czy przyjęcia. Drobne wskazówki i rady przyjmowane były z uwagą. Według obecnego sztabu Gdańskich Lwów ze wszystkim radzili sobie rewelacyjnie. Po treningu był czas na autografy i wspólne zdjęcia.