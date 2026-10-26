Trójka najlepsza w mini ręczną

W kolejnych zawodach z cyklu XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, wręczono medale w mini piłce ręcznej dziewcząt. Najlepsza wśród reprezentacji szkół z klas VI i młodszych okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3.

W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza finałowa. Poznaliśmy 3 najlepsze zespoły:

Klasyfikacja finałowa dziewcząt:

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

2. Szkoła Podstawowa nr 15

3. Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.