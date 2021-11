Trójka najlepszych w siatkarskiej lidze MOSiR

Sezon w Awangarda Volley Lidze, organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, staje się coraz ciekawszy. W 8 zespołowych rozgrywkach można dostrzec grupę trzech zespołów, które zaczynają odjeżdżać rywalom. Każdy bowiem będzie chciał wywalczyć jak najlepsze miejsce przed fazą pucharową.

LOGBAR IKS Atak, ZNP Elbląg oraz Sport SPA Team. Oto trójka, która na tę chwilę wygrała wszystkie swoje spotkania. Warto dodać, że w każdym pojedynku te zespoły musiały się trochę napracować, aby zdobyć punkty. Jednak w kluczowym momentach zdołały zagrać skuteczniejszą siatkówkę i dzięki temu to te ekipy wydają się faworytami do głównego trofeum. Najciekawiej będzie w kolejnych spotkaniach, w których to najsilniejsi zagrają ze sobą w bezpośrednich starciach.

A pozostałe drużyny wydaje się, że dysponują porównywalnym potencjałem, zatem rywalizacja pomiędzy nimi także będzie emocjonująca. Każdy bowiem ma szansę na awans do strefy medalowej. Na wszystkie spotkania rozgrywek zapraszamy na boiska w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej. Szczegóły, tabela, wyniki i galerie dostępne są na stronie MOSiR.

Sponsorem 15 edycji ligi jest studio łazienkowe Awangarda