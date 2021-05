Truso bez awansu

Szczypiornistki MKS Truso nie zagrają w 1/8 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych. Elblążanki przegrały swój ostatni mecz, w którym mierzyły się z MKS Kwidzyn i zakończyły turniej z bilansem jednego zwycięstwa i dwóch porażek. Zobacz zdjęcia.

Zespół Marty Czapli bardzo pomyślnie rozpoczął zmagania w 1/16 finału mistrzostw Polski. Elblążanki w swoim pierwszym starciu pokonały MKS Karczew 34:22 i były pełne optymizmu przed drugą potyczką. Ta niestety nie poszła po ich myśli, bo przegrały z KMKS Kraśnik 29:32 i skomplikowały sobie drogę do awansu. Ostatni mecz z mistrzyniami województwa pomorskiego miał zadecydować o tym, czy gospodynie zagrają w 1/8 finału. Faworytem w tym spotkaniu był jednak zespół MKS Kwidzyn.

Wynik meczu otworzyły przyjezdne, a chwilę później rzut karny obroniła Roksana Owczarek. Dwie bramki Natalii Spirydon i Truso prowadziło 2:1. Niestety straty w ataku szybko się zemściły i Kwidzyn odskoczył na trzy gole. Gospodynie wielokrotnie przekraczały przepisy w defensywie i rywalki zdobywały gole z 7. metra. Piłkarki MTS notowały liczne straty w ataku, jednak elblążanki nie potrafiły tego wykorzystać. W 8. minucie udało się zniwelować straty do dwóch goli, jednak w kolejnych akcjach rywalki rzuciły trzy bramki z rzędu i tablica wyników wskazywała 7:12. Podopieczne Matry Czapli miały duże problemy z celnością i na przerwę udały się ze stratą siedmiu trafień (10:17).

Po zmianie stron gospodynie wzmocniły defensywę, poprawiły skuteczność i powoli niwelowały różnicę bramkową. W 38. minucie było 16:20. Rywalki nie pozwoliły elblążankom na dalsze odrabianie strat. Spora w tym zasługa bramkarki MTS, która obroniła kilka rzutów. Miejscowe piłkarki popełniały sporo błędów, przewaga kwidzynianek urosła do dziewięciu goli w 53. minucie. Podreperować dorobek bramkowy swojej drużyny próbowała Kinga Chochel, która w krótkim czasie zdobyła cztery gole. W 58. minucie tablica wyników wskazywała 26:31. Rywalki nie odpuszczały, walczyły do ostatnich sekund i to one rzuciły trzy kolejne bramki i zakończyły spotkanie zwycięstwem 34:26.

MKS Truso Elbląg - MKS Kwidzyn 26:34 (10:17)

Truso - Owczarek, Skidaniuk, Siemiona - Spirydon 8, chochel 5, Kosińska 4, Sadowska 3, Dźwilewska 3, Lewandowska 2, Jaskólska 1, Kowalska, Stefańska, Glazik.

Wyniki wszystkich meczów turnieju:

30.04.2021r. (piątek)

MTS Kwidzyn - KMKS Kraśnik 44:19

MKS Truso Elbląg - MKS Karczew 34:22

01.05.2021r.(sobota)

MKS Karczew - MTS Kwidzyn 25:25 (k. 5:4)

MKS Truso Elbląg - KMKS Kraśnik 29:32

02.05.2021r. (niedziela)

KMKS Kraśnik - MKS Karczew 22:30

MKS Truso Elbląg - MTS Kwidzyn 26:34

Tabela końcowa:

1. MTS Kwidzyn 7 punktów

2. MKS Karczew 5 punktów

3. KMKS Kraśnik 3 punkty

4. MKS Truso Elbląg 3 punkty