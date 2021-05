Przegrana Truso w drugim starciu

Juniorki młodsze MKS Truso Elbląg utrudniły sobie drogę do 1/8 finału mistrzów Polski. Podopieczne Matry Czapli mogły już dziś zapewnić sobie awans, jednak przegrały z KMKS Kraśnik 29:32. W niedzielę czeka je mecz z potencjalne najtrudniejszym rywalem.

Elblążanki przystępowały do sobotniej potyczki w nieco lepszych nastrojach niż ich rywalki z KMKS, bowiem w swoim pierwszym meczu pokonały MKS Karczew, natomiast zawodniczki z Kraśnika poniosły bolesną porażkę z kwidzyniankami. Przed pojedynkiem Truso, MTS Kwidzyn zmierzył się z MKS Karczew i niespodziewanie, po rzutach karnych, wygrały szczypiornistki z Karczewa.

Gospodynie słabo rozpoczęły sobotnią potyczkę. W defensywie grały zbyt biernie, a w ataku popełniły wiele błędów i w 10. minucie przegrywały 2:9. W końcu, po kilku minutach bez gola, piłkę w siatce umieściła Natalia Spirydon. Elblążanki miały ogromne problemy by zatrzymać świetnie dysponowaną Zuzannę Kurlej, która w 14. minucie zdobyła już siódmą bramkę dla swojej drużyny i Kraśnik prowadził 11:4. W końcu trenerka Truso nakazała wyłączyć z rozegrania najskuteczniejszą piłkarkę KMKS i od tego czasu rywalki zaczęły się mylić w ataku. Elblążanki mozolnie odrabiały straty i udało im się zminimalizować dystans do czterech goli (8:12). Od tego wyniku bramki padały praktycznie naprzemiennie i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 14:17.

Po zmianie stron gospodynie ruszyły do ataku. Wzmocniły obronę, przeprowadzały kontrataki i nie tylko doprowadziły do wyrównania, ale w 35. minucie wyszły na prowadzenie 20:18. Niestety elblążanki nie poszły za ciosem. Trzykrotnie oddały niecelne rzuty, naruszyły pole bramkowe oraz niedokładnie podały, a przyjezdne zdobyły aż pięć goli z rzędu. Po sześciu minutach bez bramki, niemoc Truso przerwała Natalia Spirydon, która chwilę później zdobyła również gola kontaktowego. Niestety elblążanki często myliły się w obronie i sędziowie co rusz odgwizdywali rzuty karne. Elblążanki walczyły, nawet w podwójnym osłabieniu Julia Sadowska była w stanie umieścić piłkę w siatce. W 52. minucie tablica wyników wskazywała 25:27. Rywalki popełniały mnóstwo błędów w ataku, jednak piłkarki Truso nie potrafiły wykorzystać tego faktu,same się myliły i nie zdołały już dogonić zawodniczek z Kraśnika. Mecz zakończył się wynikiem 29:32.

MKS Truso Elbląg - KMKS Kraśnik 29:32 (14:17)

Truso - Owczarek, Skidaniuk, Siemiona - Spirydon 13, Sadowska 6, Lewandowska 3, Dźwilewska 3, Chochel 2, Kowalska 1, Stefańska 1, Kosińska, Glazik, Jaskólska.

Terminarz meczów:

30.04.2021r. (piątek)

16:00 MTS Kwidzyn - KMKS Kraśnik 44:19

18:00 MKS Truso Elbląg - MKS Karczew 34:22

01.05.2021r.(sobota)

10:00 MKS Karczew - MTS Kwidzyn 25:25 (k. 5:4)

12:00 MKS Truso Elbląg - KMKS Kraśnik 29:32

02.05.2021r. (niedziela)

10:00 KMKS Kraśnik - MKS Karczew

12:00 MKS Truso Elbląg - MTS Kwidzyn