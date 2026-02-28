Truso czwartą drużyną w Polsce

Szczypiornistki Energi MKS Truso walczyły w Warszawie o brązowy medal mistrzostw Polski juniorek. Do pełni szczęścia zabrakło niewiele. Elblążanki przegrały z Koroną Kielce 24:26 i znalazły się poza podium.

Piłkarki ręczne Truso awansowały do Final Four mistrzostw Polski juniorek, gdzie poza nimi znalazły się dwie drużyny z Warszawy oraz Kielczanki. W piątkowym starciu Elblążanki przegrały z AZS AWF Warszawa 19:22 i w meczu o brązowy medal mistrzostw Polski przyszło im się mierzyć z Koroną. Podopieczne Marty Czapli pokonały Kielczanki 31:26 w ćwierćfinałach mistrzostw Polski i bardzo chciały po raz drugi z nimi wygrać.

Mecz rozpoczął się od świetnej interwencji Zofii Żurawskiej, która obroniła rzut karny. Kilka minut później nasza bramkarka znów popisała się refleksem i Truso zdołało odskoczyć na dwa tarfienia. W 9. minucie, przy stanie 2:4, o przerwę poprosił trener Korony. Po wznowieniu rzut karny wykorzystała Nikola Jankowska i Elblążanki miały trzy gole w zanadrzu. Niestety długo się z tej przewagi nie cieszyły, bo rywalki błyskawicznie odrobiły straty i było po 5. Chwilową niemoc Truso przerwała Alicja Ratajczyk, a po trafieniu Oliwi Fudal, tablica wyników wskazywała 5:7. Zaraz jednak znów mieliśmy remis. Kolejne akcje należały do sióstr Ziemińskich. Najpierw gola zdobyła Aleksandra, a chwilę później przechwyt i skuteczny kontratak zanotowała Adrianna. Po kolejnej kontrze Elblążanek, w 22. minucie, było 7:10. Ponownie jednak nie udało się utrzymać przewagi i mieliśmy kolejny remis (11:11). Po przerwie zarządzonej na prośbę trenerki Marty Czapli, sprawy w swoje ręce wzięła Alicja Ratajczyk i po jej dwóch golach, Truso udało się na przerwę przy prowadzeniu 13:11.

Drugą część meczu zdecydowanie lepiej rozpoczęły Kielczanki, które rzuciły aż cztery bramki z rzędu. Elblążanki nie wykorzystały dwóch rzutów karnych, a pierwsze trafienie po zmianie stron zanotowały dopiero w 37. minucie z rąk Alicji Ratajczyk. Chwilę później ta sama zawodniczka wywalczyła rzut karny, a egzekwowała go Adrianna Ziemińska, popisując się pięknym lobem. Nasza drużyna nie wykorzystała faktu gry w podwójnej przewadze. Trzeci niewykorzystany rzut karny, a potem złe zagranie piłki, uniemożliwiły doprowadzenie do kolejnego w tym meczu wyrównania. Tym samym Kielczanki utrzymywały dwubramkowe prowadzenie. W 54. minucie gola kontaktowego zdobyła Nikola Jankowska. Niestety zawodniczki Korony zdobyły trzy gole z rzędu i były już bardzo blisko końcowego sukcesu. Truso zdołało zmniejszyć dystans do dwóch trafień, jednak rywalki nie pozwoliły im na więcej. Kielczanki wygrały 26:24 i wywalczyły brązowy medal mistrzostw Polski juniorek.