Czy powstanie filia Szkoły Podstawowej nr 16?

W materiałach, które otrzymali radni na temat perspektyw elbląskiej oświaty w kontekście prognoz demograficznych, znalazła się informacja o koncepcji utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rawskiej. Czy i kiedy taka placówka powstanie?

Przypomnijmy: dwie reformy oświaty temu (do 1999 r) przy ul. Rawskiej mieściła się Szkoła Podstawowa nr 20. Przy okazji pierwszej reformy oświaty została przekształcona w Gimnazjum nr 6. W kolejnej reformie – gimnazja zlikwidowano, a w budynku szkoły urzęduje do dziś Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Elbląska oświata musi zmierzyć się z niżem demograficznym. Szerzej pisaliśmy o tym w tekście „Coraz mniej uczniów w elbląskich szkołach”. Władze miasta, bazując na prognozach Głównego Urzędu Statystycznego, nie planują likwidacji żadnej szkoły. Niż demograficzny ma być „okazją” do zmniejszenia liczby uczniów w klasach. W materiałach znalazł się zapis o analizie sytuacji w Szkole Podstawowej nr 16 (przy ul. Sadowej) i rozważenia możliwości utworzenia filii szkoły przy ul. Rawskiej.

Agnieszka Antoniuk-Rumak, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu, na czwartkowym (26 lutego) posiedzeniu komisji oświaty elbląskiej Rady Miejskiej poinformowała, że na razie to tylko rozpatrywana możliwość, w razie gdyby pojawiło się więcej dzieci.