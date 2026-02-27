Czy powstanie filia Szkoły Podstawowej nr 16?
W materiałach, które otrzymali radni na temat perspektyw elbląskiej oświaty w kontekście prognoz demograficznych, znalazła się informacja o koncepcji utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rawskiej. Czy i kiedy taka placówka powstanie?
Przypomnijmy: dwie reformy oświaty temu (do 1999 r) przy ul. Rawskiej mieściła się Szkoła Podstawowa nr 20. Przy okazji pierwszej reformy oświaty została przekształcona w Gimnazjum nr 6. W kolejnej reformie – gimnazja zlikwidowano, a w budynku szkoły urzęduje do dziś Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Elbląska oświata musi zmierzyć się z niżem demograficznym. Szerzej pisaliśmy o tym w tekście „Coraz mniej uczniów w elbląskich szkołach”. Władze miasta, bazując na prognozach Głównego Urzędu Statystycznego, nie planują likwidacji żadnej szkoły. Niż demograficzny ma być „okazją” do zmniejszenia liczby uczniów w klasach. W materiałach znalazł się zapis o analizie sytuacji w Szkole Podstawowej nr 16 (przy ul. Sadowej) i rozważenia możliwości utworzenia filii szkoły przy ul. Rawskiej.
Agnieszka Antoniuk-Rumak, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu, na czwartkowym (26 lutego) posiedzeniu komisji oświaty elbląskiej Rady Miejskiej poinformowała, że na razie to tylko rozpatrywana możliwość, w razie gdyby pojawiło się więcej dzieci.
- Szkoła Podstawowa nr 16 cieszy się dużą popularnością. Musimy jednak myśleć perspektywicznie. Miasto infrastrukturalnie rozwija się w kierunku ulicy Łęczyckiej. Myślimy o tym, że nowe budynki zasiedlą młodzi ludzie z dziećmi, które będą chcieli posłać do szkoły obwodowej, tak aby miały blisko. Dlatego analizujemy taką sytuację. I gdy zajdzie taka potrzeba w przyszłości, budynek przy ul. Rawskiej będzie do wykorzystania. Na razie uczniowie mieszczą się [w budynku SP nr 16 – przyp. SM] i nie ma potrzeby tworzenia filii. Trzeba jednak myśleć perspektywicznie – wyjaśniała Agnieszka Antoniuk-Rumak.