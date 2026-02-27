Pierwszy zespół Olimpii zaprezentowany kibicom

26 lutego 2026 roku Restauracja Beczka stała się na kilka godzin żółto-biało-niebieskim sercem Elbląga. Oficjalna prezentacja pierwszego zespołu Olimpii przed rundą rewanżową sezonu 2025/2026 zgromadziła zawodników, sztab, sponsorów, media oraz liczne grono kibiców.

Już od pierwszych minut atmosfera była swobodna, a jednocześnie podniosła. W części organizacyjnej przypomniano o najbliższym meczu ligowym, zaproszono kibiców na wiosenne spotkania przy Agrykola 8 oraz podziękowano sponsorom i partnerom za nieustanne wsparcie klubu.

Duże emocje wzbudził konkurs wiedzy o Olimpii. Trzech śmiałków zmierzyło się z pytaniami dotyczącymi historii i teraźniejszości klubu, a na scenie nie zabrakło zarówno szybkich, pewnych odpowiedzi, jak i chwil zawahania przy tych bardziej detalicznych. Ostatecznie wszyscy uczestnicy zostali zwycięzcami i otrzymali klubowe gadżety oraz książkę „Jestem z Olimpii”, wręczoną przez trenera Lecha Strembskiego. Szkoleniowiec opowiedział przy okazji o kulisach jej powstawania oraz zaprosił na nową inicjatywę pod hasłem „Ludzie z A8. Świadkowie historii Olimpii”, cykl spotkań przybliżających minione wydarzenia w anegdotycznym ujęciu, budujących żółto-biało-niebieską tożsamość i wzmacniających więź z klubową tradycją.

Fot. Mateusz Bryl

Kulminacyjnym momentem wieczoru była prezentacja pierwszego zespołu i sztabu szkoleniowego. Każdy zawodnik wchodził na scenę przy muzyce, a na ekranie wyświetlany był jego indywidualny slajd. Były krótkie pytania, uśmiechy, żarty dotyczące kulisów szatni i gromkie brawa od kibiców. Całość przebiegła sprawnie, w dynamicznym tempie, bez zbędnych przestojów.

Nie zabrakło także drugiego konkursu, tym razem wokalnego. Kibice rywalizowali w rozkręceniu przyśpiewki, a Restauracja Beczka na chwilę zamieniła się w stadionową trybunę. Wspólny okrzyk na zakończenie części oficjalnej był symbolicznym potwierdzeniem jedności przed nadchodzącą wiosną.

Po zakończeniu części scenicznej przyszedł czas na zdjęcia, autografy i rozmowy. Zawodnicy długo pozostawali do dyspozycji kibiców i mediów, a atmosfera spotkania miała bardziej rodzinny niż formalny charakter.

Prezentacja niewątpliwie udowodniła, że Olimpia wchodzi w rundę rewanżową nie tylko z ambicjami sportowymi, ale przede wszystkim z silnym zapleczem ludzi, którzy w ten projekt wierzą. Teraz pozostaje już tylko przenieść tę energię na boisko.

Kadra Olimpii na rundę wiosenną sezonu 2025/25:

Błażej Bąk (ur. 27.02.2009 r.)

Dawid Czapliński (ur. 7.08.2007 r.)

Marcin Czernis (ur. 21.11.2003 r.)

Witold Dettlaff (ur. 21.06.2007 r.)

Jakub Karbownik (ur. 15.03.2001 r.)

Maciej Kołoczek (ur. 22.06.2001 r.)

Kacper Kondracki (ur. 10.04.2003 r.)

Oskar Kordykiewicz (ur. 4.05.2000 r.)

Marcin Kossakowski (ur. 25.10.2008 r.)

Dominik Kozera (ur. 12.02.2004 r.)

Szymon Krawczyk (ur. 28.02.2004 r.)

Dawid Laszczyk (ur. 9.02.2006 r.)

Kacper Łaszak (ur. 7.03.2005 r.)

Dominik Marucha (ur. 7.03.2008 r.)

Maksymilian Manikowski (ur. 7.01.2003 r.)

Wiktor Matyjaszczyk (ur. 15.04.2008 r.)

Marcel Michoń (ur. 17.01.2008 r.)

Mateusz Młynarczyk (ur. 10.06.1999 r.)

Jakub Pek (ur. 31.10.2000 r.)

Jakub Pieczarka (ur. 23.02.2006 r.)

Łukasz Sarnowski (ur. 10.05.2003 r.)

Kacper Szczudliński (ur. 26.05.2000 r.)

Filip Sznajder (ur. 10.02.2006 r.)

Maciej Tobojka (ur. 28.07.2006 r.)

Oliwier Turulski (ur. 16.05.2007 r.)

Dawid Wierzba (ur. 4.07.2001 r.)

Bartosz Winkler (ur. 12.11.2002 r.)

Tymon Wojciechowski (ur. 8.10.2008 r.)

Oleksandr Yatsenko (ur. 11.01.2000 r.)

Sztab szkoleniowy:

Damian Hebda - I trener

Jędrzej Światkowski - II trener

Jarosław Talik - trener bramkarzy

Michał Kiełtyka - trener przygotowania motorycznego

Mateusz Wądołkowski - kierownik drużyny

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl