Truso na mistrzostwach Polski

Michał Rodziewicz i Małgorzata Leśniewska wzięli udział w mistrzostwach Polski do lat 18, które odbywają się w Rzeszowie. Rywalizacja była bardzo zacięta.

Michał Rodziewicz zajął piąte miejsce na dystansie 2 tysięcy metrów w kategorii U18. W tej konkurencji zawodnicy rywalizowali w dwóch biegach – elblążanin biegł w „szybszym”. Dystans dwóch kilometrów pokonał w czasie 5:47:02 minuty do końca walcząc z Konradem Astrachancewem z AZS AAWF Warszawa o piąte miejsce. Ostatecznie elblążanin wyprzedził rywala o cztery setne sekundy. Zwyciężył Wiktor Janduła z Optimy Radom z czasem 5:32:41. To był niesamowicie emocjonujący bieg. Elblążanin zaczął od piątego miejsca, W połowie dystansu był siódmy, zamykając grupę ucieczkową. Potem pierwsza czwórka oddaliła się. A z tyłu Michał Rodziewicz wziął się do odrabiania strat i odzyskał piąte miejsce. W dalszej części dystansu zostawił swoich kolegów z tyłu, niestety odległość do czołowej czwórki walczącej o medale była zbyt duża. Tymczasem na finiszu doszło do opisywanej wcześniej ciekawej walki o piąte miejsce, z której zwycięsko wyszedł elblążanin

Druga z reprezentantek Truso – Małgorzata Leśniewska w biegu na tysiąc metrów została sklasyfikowana na 15. miejscu. Elblążanka rywalizowała w grupie „wolniejszej”, gdzie z czasem 3:10:61 przybiegła na czwartej pozycji. Tutaj również mogliśmy obserwować zażartą walkę – zawodniczka Truso na mecie wyprzedziła Wiktorię Leśniewską [zbieżność nazwisk przypadkowa] z MUKL Brodnica o 4 setne sekundy. Złoty medal przypadł Oliwii Biełczew z KKL Kielce, która uzyskała czas 2:58:23.

Reprezentujący obecnie barwy AZS UWM Olsztyn Kacper Lewalski w finale biegu na 800 metrów będzie rywalizował dziś wieczorem.