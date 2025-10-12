Truso pokonało lidera

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso ograły dziś (12 października) przed własną publicznością niepokonaną dotąd drużynę SMS ZPRP II Płock 31:25, odnosząc tym samym trzecie zwycięstwo w I lidze. Zobacz zdjęcia.

Przed spotkaniem trudno było wskazać która z tych drużyn ma większą szansę na zwycięstwo, jednak to zawodniczki SMS nie zaznały wczesnej goryczy porażki. Elblążanki na trzy rozegrane spotkania miały na swoim koncie dwa zwycięstwa i bardzo chciały zgarnąć kolejne punkty.

Gospodynie rozpoczęły dzisiejszy mecz od mocnego uderzenia. Trzy gole pały łupem Nikoli Jankowskiej, po jednym dołożyła Roksana Biernat i Wiktoria Śliwińska i Truso prowadziło 5:1. Gospodynie grały pewnie w ataku i po świetnej serii podwyższyły prowadzenie do sześciu trafień (11:5). Niestety od 22. minuty elblążanki zaczęły się mylić, popełniły kilka błędów, a rezerwy SMS zdołały zmniejszyć straty do dwóch bramek. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 17:15.

Po zmianie stron gra naszych zawodniczek wróciła na właściwe tory i zdobyły aż cztery gole z rzędu. Rywalki defensywę Truso przełamały dopiero w 35. minucie. Potem dobrze na kole ustawiała się Wiktoria Śliwińska, która wykorzystała dwa podania od rozgrywających. Strata, niecelny rzut i faul ofensywny elblążanek, pozwoliły rywalkom na zdobycie trzech bramek z rzędu i tym samym zmniejszenie dystansu do trzech trafień. Na dalsze odrabianie strat gospodynie nie dały płocczankom szans. Niezła gra w obronie, celne rzuty z 7. metra czy kilka obron Zuzanny Górskiej, pozwoliły naszej drużynie utrzymać bezpieczne prowadzenie. W końcówce elblążanki powiększyły jeszcze dystans, by ostatecznie wygrać z 31:25.

Energa MKS Truso Elbląg - SMS ZPRP II Płock 31:25 (17:15)

Truso: Górska, Wanatowska - Jankowska 8, Biernat 7, Szulc 6, Śliwińska 5, Ratajczyk 2, Ziemińska 2, Urbaniak 1, Fudal, Kolasa, Komorek, Tomaszewska, Zajączkowska, Sankowska, Pożoga.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi kobiet.

Kolejne spotkanie elblążanki zagrają 25 października na wyjeździe z KS Pyrki Poznań.