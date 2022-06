Truso punkt od medalu

Na czwartym miejscu w Polsce zakończyły rozgrywki koszykarki Truso Elbląg w koszykówce 3x3 w kategorii do lat 15. W meczu o brązowy medal elblążanki przegrały w dogrywce Enea AZS Poznań.

Truso Elbląg (Victoria Rocka, Anna Zyzek, Maja Ćwiklinska oraz Rozalia Sznajder) na turniej finałowy awansowało po serii bardzo dobrych występów w turniejach eliminacyjnych. Przypomnijmy: elblążanki na kolejnych turniejach zajmowały następujące miejsca: trzecie w Gdyni, drugie w Giżycku, pierwsze w Krakowie, trzecie we Wrocławiu, ponownie trzecie w Baranowie i drugie w Łodzi.

Taki dorobek punktowy dał elblążankom pewny awans do turnieju finałowego, który odbył się w niedzielę (19 czerwca) w Warszawie. W hali Torwaru rywalizowało 16 drużyn – ośmiu mistrzów stref i osiem najlepszych drużyn wyłonionych w cyklu turniejów eliminacyjnych.

Po zażartych meczach elblążanki zajęły czwarte miejsce. Szczególnie zacięty był mecz o brąz, w którym Truso zmierzyło się z Eneą AZS Poznań. Elblążanki wyszły w nim z poważnych tarapatów – przegrywały już czterema punktami, ale zdołały doprowadzić do dogrywki. Tam o jeden punkt lepsze okazały się rywalki, które zwyciężyły 16:15.

- Podia kolejno w Gdyni, Giżycku, Krakowie, Wrocławiu, Baranowie i Łodzi dały jasny sygnał, że projekt MKS Truso 1 Elbląg idzie w dobrym kierunku. Dzisiaj po niezwykle zaciętym spotkaniu o brązowy medal w MMP 3x3 (powrót do meczu z -4, wymuszenie 10 fauli na przeciwniku, dogrywka i w niej jeden punkt mniej od przeciwnika) drużyna zdobywa 4 miejsce w Polsce w kategorii U15 Kobiet Porozmawialiśmy z dziewczynami po turnieju finałowym. To nie koniec... To dopiero początek fajnej przygody w 3x3. Dziękuję Dziewczyny – napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Bartłomiej Koziatek, jeden z trenerów elbląskiej drużyny.

Oprócz niego drużynę Truso trenowały Magdalena i Wiktoria Kołackie. Mistrzostwo Polski wywalczyły koszykarki MKS Opalenicy, srebro dla MKS Grójec.