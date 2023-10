Truso rozpoczyna zmagania w II lidze

We wtorkowe popołudnie (17 października) piłkarki ręczne Energi MKS Truso zagrają swoje pierwsze spotkanie w II lidze. Rywalem elblążanek będzie drużyna AZS Fahrenheit Gdańsk. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 17.

Przymiarki do gry w II lidze trwały już od jakiegoś czasu. Młode zawodniczki Truso Elbląg nie mogły liczyć na zbyt dużo grania w lidze warmińsko-mazurskiej, ponieważ zgłosiły się do niej zaledwie trzy zespoły. Trenerka Marta Czapla postanowiła zatem zgłosić drużynę do gry w II lidze. - II liga jest szansą dla nich, by tych spotkań rozegrać dużo więcej, co, mam nadzieję, przełoży się na ich rozwój sportowy - mówiła wtedy trenerka MKS.

Zespół intensywnie przygotowywał się do startu rozgrywek, drużyna była na dziesięciodniowym obozie w Rymaniu, rozegrała kilka meczów kontrolnych, w tym z ligowym rywalem z Brodnicy, z którym wygrała. Elblążanki były też na turnieju w Ustce, na którym zajęły drugie miejsce. - Niektóre sparingi nie doszły do skutku, więc graliśmy też mecze kontrolne z chłopcami. Okres przygotowawczy przepracowaliśmy dobrze. Dziewczyny są zwarte i gotowe do gry. Bardzo się cieszą, że w końcu będą grać. Nie liczymy na awans, chodzi nam o to, żeby dziewczyny rozegrały jak najwięcej spotkań. Chcemy grać dobre mecze i mamy nadzieję, że to zaprocentuje w dalszym rozwoju- mówiła Marta Czapla.

Rozgrywki II ligi kobiet ruszyły dziesięć dni temu, elblążanki swój pierwszy mecz zagrają we wtorek (17 października) z AZS Fahrenheit Gdańsk - To zespół oparty na studentkach Politechniki Gdańskiej. Ciężko powiedzieć jak będzie wyglądał ten mecz. Myśleliśmy, że ta drużyna będzie grała w trochę innym składzie. Są tam seniorki, nie ma żadnej zawodniczki, która jest w młodszej kategorii wiekowej. Mamy nadzieję, że na początek uda nam się wygrać - dodała trenerka.

Oprócz gdańszczanek, rywalem Truso w II lidze będzie: MKS Brodnica, MKS Vambresia Wąbrzeźno, SPR AMW Gdynia oraz AIR Transfer Koszalin.

Skład Energa MKS Truso:

Aleksandra Lewandowska, Kinga Chochel, Agata Kowalska, Roksana Owczarek, Wiktoria Śliwińska, Zuzanna Górska, Aleksandra Gibert, Adrianna Ziemińska, Aleksandra Nowicka, Otylia Szulc, Aleksandra Golon, Aleksandra Mikołajczyk, Oliwia Fudal, Julia Potorska, Michalina Kolasa, Nikola Jankowska, Wiktoria Kędzierska, Zuzanna Buraczewska, Zuzanna Welenc, Amelia Didluch.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi kobiet.

Wtorkowy mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 17. Wstęp wolny.