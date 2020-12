Truso urwało seta w Poznaniu

Siatkarki II-ligowej Energi MKS Truso walczyły w Poznaniu z tamtejszym UKS ZSMS i miały spore szanse by wywalczyć chociażby punkt. Niestety podopieczne Wojciecha Samulewskiego wygrały tylko jedną partię i do Elbląga wróciły bez punktów.

Elbląskie siatkarki w ciągu kilku dni miały zaplanowane aż trzy spotkania w rozgrywkach II ligi. W minioną sobotę poniosły bolesną porażkę na własnym parkiecie z Sokołem Mogilno, a już pięć dni później czekał je pojedynek w Poznaniu z UKS ZSMS. Zawodniczki Truso zaprezentowały się w tym spotkaniu z dużo lepszej strony, jednak nie pomogło im to w wywalczeniu jakichkolwiek punktów.

Mecz lepiej rozpoczęły gospodynie i szybko odskoczyły na kilka oczek. Kolejna seria poznanianek spowodowała, że tablica wyników wskazywała 15:7.W końcu elblążankom udało się przeprowadzić skuteczny atak, a potem uzyskać punkty po błędach rywalek. Dobry moment niestety nie trwał długo i zaraz znów siatkarki UKS odskoczyły na siedem punktów. Później gra się wyrównała, jednak obie drużyny zdobywały punkty głównie po błędach przeciwnika. Seta zakończył się wynikiem 25:16.

Po zmianie stron trwała wyrównana walka, a gdy punkt zagrywką zdobyła Julia Łukaczyk, Truso prowadziło 5:4. W kolejnych akcjach poznanianki dobrze skakały do bloku i teraz to one miały dwa punkty w zanadrzu. Chwilę później elblążanki posłały dwa asy, rywalki myliły się w ataku i o przerwę poprosił trener ZSMS. Po wznowieniu podopieczne Wojciecha Samulewskiego utrzymywały niewielką przewagę i gdy po raz kolejny udało im się zdobyć punkt z zagrywki, tablica wyników wskazywała 16:20. Szkoleniowiec miejscowych próbował wybić z rytmu elblążanki prosząc o kolejną przerwę. Plan jego się powiódł, poznanianki doprowadziły do wyrównania. Niestety w końcówce seta skuteczniejsze były gospodynie, które wygrały 25:23.

W trzecim secie elblążanki uwierzyły, że mogą odwrócić losy meczu. W końcu udało im się ustawić szczelny blok, dobrze zaatakować ze środka, dzięki czemu prowadziły 11:7. Przerwa dla Poznania znów wybiła z rytmu elblążanki, jednak nie na tyle by rywalki odskoczyły. Tablica wyników kilkukrotnie wskazywała remis, po raz ostatni przy stanie 19:19. W końcówce lepiej zaprezentowały się siatkarki Truso, dzięki czemu wygrały 25:21.

Niestety po zmianie stron zawodniczki MKS nie poszły za ciosem i wyrównana walka trwała jedynie na początku seta. Podopieczne Wojciecha Smaulewskiego nadziewały się na blok UKS, serwowały w taśmę, atakowały poza pole gry i przewaga miejscowych rosła. Partia trwała zaledwie dwadzieścia minut, a elblążanki zdobyły jedynie dwanaście punktów.

UKS ZSMS Poznań - Energa MKS Truso Elbląg 3:1 (25:16; 25:23; 21:25; 25:12)

Truso: Katyszewska, Wilamowska, Frąckiewicz, Łukaczyk, Fiedorowicz, Wilemska, Tarnecka, Szaruga (l), Semkiw (l), Choińska, Dąbrowska, Markowicz.

Elblążanki ostatni mecz w 2020 roku zagrają na własnym boisku 19 grudnia o godz. 14 z UKŻPS Kościan.