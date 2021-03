Truso walczy w ćwierćfinale mistrzostw Polski

Siatkarki Energi MKS Truso walczą w Łodzi w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski. Elbląskiej juniorki wygrały dwa mecze i jeden przegrały. Szanse na awans są w zasadzie matematyczne, zespół Wojciecha Samulewskiego czeka jeszcze przeprawa z niepokonanymi gospodyniami turnieju.

W 1/4 finału mistrzostw Polski elblążanki trafiły do grupy, w której znalazły się także drużyny SAS Sejny, LTS Legionovia Legionowo, ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź, TS Stal Śrubiarnia SMS ŻAPN Żywiec oraz UKS SP 13-tka Zielona Góra. Zespoły podzielono na dwie grupy, Truso trafiło do grupy B, razem z SAS Sejny oraz UKS SP 13-tka Zielona Góra. To właśnie ta druga drużyna była pierwszym rywalem Truso - Pierwszy mecz na turnieju zawsze jest trudny, ponieważ trzeba poznać hale. Do tego nie wiedzieliśmy za dużo o rywalu jakim był zespół z Zielonej Góry. Mecz ułożył się po naszej myśli, odrzuciliśmy przeciwnika od siatki i kontrolowaliśmy wynik w każdym secie. Wszystkie zawodniczki mogły się zaprezentować i odnieśliśmy pewne zwycięstwo 3:0 na inaugurację turnieju - powiedział Wojciech Samulewski. MVP meczu została wybrana Maryna Tarmasewicz.

Stawką drugiego meczu było pierwsze miejsce w grupie - Z mistrzem województwa podlaskiego zaczęliśmy mecz bardzo dobrze, od początku mieliśmy przewagę i spokojnie wygraliśmy pierwszego seta do 13. W drugim secie wdarło się rozluźnienie i źle rozpoczęliśmy, bo przegrywaliśmy 3:8, 5:9. Dopiero od stanu 9:13 zaczęliśmy grać dobrze. Mocne zagrywki i skuteczne ataki spowodowały, że trener Sejn musiał wziąć czas, a na tablicy pojawił się wyniki po 14. Nie wybiło nas to z rytmu, dobrze realizowaliśmy taktykę i wygraliśmy seta do 18. W trzecim secie od początku graliśmy dobrze, nie było momentu dekoncentracji. Po zbudowaniu sobie kilkupunktowej przewagi, mogliśmy wprowadzić zawodniczki rezerwowe, łącznie dokonaliśmy sześciu zmian, a seta wygraliśmy do 20 - dodał szkoleniowiec Truso. MVP meczu została Edyta Fiedorowicz.

Dzięki tym dwóm zwycięstwom elblążanki zakwalifikowały się do najlepszej czwórki, gdzie trafiły także bardzo wymagające rywalki. LTS Legionovia Legionovo oraz ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź to zespoły, które skupiają najlepsze zawodniczki z Polski. W ubiegły roku obie drużyny awansowały w juniorce i juniorce młodszej do finału mistrzostw Polski i najprawdopodobniej w tym roku będzie podobnie.

Dziś (8 marca) Truso mierzyło się z Legionovią. Mecz nie rozpoczął się po myśli elblążanek i bardzo szybko o przerwę zmuszony był poprosić Wojciech Samulewski. Rywali odskoczyły na kilka punktów, jednak siatkarki Truso podjęły walkę i zdobyły punkt kontaktowy (16:15). W końcówce seta skuteczniejsze były jednak zawodniczki LTS, które wygrały go 25:18. W drugiej partii tylko początek był wyrównany (2:2; 4:4; 7:6). Potem elblążanki popełniły bardzo dużo błędów i przegrały seta 11:25. Po zmianie stron trwała zacięta walka, kilkukrotnie na tablicy wyników widniał remis, po raz ostatni przy stanie po 6. Niestety gra Truso się załamała, rywalki punktowały seryjnie i przy wyniku 14:7 o przerwę poprosił Wojciech Samulewski. Niestety po wznowieniu nadal lepiej na boisku prezentowała się Legionovia, która wygrała partię 25:14 i całe spotkanie 3:0.

Wyniki meczów Truso:

UKS SP 13-tka Zielona Góra - MKS Truso Elbląg 0:3 (13:25; 15:25; 14:25)

SAS Sejny - MKS Truso Elbląg 0:3 (13:25; 18:25; 20:25)

LTS Legionovia Legionowo - Energa MKS Truso Elbląg 3:0 (25:18; 25:11; 25:14)

Truso: Julia Łukaczyk, Amelia Tarnecka, Klaudia Wilamowska, Anna Choińska, Gabriela Jachimczyk, Edyta Fiedorowicz, Martyna Tarmasewicz, Patrcyja Dąbrowska, Weronika Dąbrowska, Patrycja Wilemska, Klara Kuczyńska, Zuzanna Katyszewska, Alicja Szaruga, Nikola Kaczmarzyk.

We wtorek (9 marca) o godz. 11 elblążanki czeka ostatni mecz z gospodyniami turnieju, które do tej pory wygrały wszystkie mecze, w tym Legionovię 3:2.