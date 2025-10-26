Truso z kolejnym zwycięstwem

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso odniosły czwarte zwycięstwo w rozgrywkach I ligi. Tym razem elblążanki pokonały na wyjeździe KS Pyrki Poznań 35:23.

Zdecydowanym faworytem w tym meczu było Truso. Nasz zespół, z dorobkiem dziewięciu punktów, jest wiceliderem rozgrywek, z kolei poznanianki miały ich zaledwie dwa i zamykały ligową stawkę.

Mecz rozpoczął się ode celnego trafienia Adrianny Ziemińskiej. Po golu Michaliny Kolasy i Nikoli Jankowskiej, nasza drużyna prowadziła 3:1. Elblążanki były skuteczniejsze od rywalek i po kwadransie gry miały pięciobramkową przewagę. Po kolejnej serii trafień, ich przewaga urosła do siedmiu goli (12:5). Poznanianki wykorzystały błędy Truso i do przerwy zdołały zminimalizować część strat. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 10:14.

Po zmianie stron znów zdecydowanie lepiej prezentowały się przyjezdne. Podopieczne Marty Czapli trafiały raz za razem i w 39. minucie prowadziły 19:12. Potem przydarzył im się słabszy moment i w ciągu sześciu minut zdobyły zaledwie dwie bramki, a straciły pięć. Zaraz jednak złapały rytm i rzuciły aż siedem goli z rzędu, wychodząc tym samym na jedenastobramkowe prowadzenie. Do końca spotkania elblążanki kontrolowały przebieg meczu, powiększyły jeszcze dystans, by ostatecznie wygrać 35:23.

- Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Sporo błędów indywidualnych zarówno w obronie jak i w ataku nie pozwalało wejść dziewczynom na odpowiednie „tory”. Chcąc grać na wyższym poziomie, musimy się nauczyć je eliminować. Cieszę się że dziewczyny, po tej trochę ospałej pierwszej odsłonie, spowodowanej być może długą podróżą, złapały rytm i ostatecznie wysoko pokonały przeciwniczki z Poznania - powiedziała po meczu trenerka Marta Czapla.

KS Pyrki Poznań - Energa MKS Truso 23:35 (10:14)

Truso: Górska, Wanatowska - Jankowska 9, Urbaniak 5, Ziemińska 4, Kolasa 4, Fudal 3, Szulc 3, Ratajczyk 3, Śliwińska 2, Biernat 1, Pożoga 1, Tomaszewska, Zajączkowska, Komorek, Sankowska.

Truso kolejne spotkanie zagra w Elblągu 9 listopada z MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR.