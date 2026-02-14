Truso z kolejnym zwycięstwem!

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg pokonały Koronę Handball Kielce 31:26. Tym samym drużyna Marty Czapli zrobiła kolejny krok, by awansować do Final Four mistrzostw Polski juniorek.

Elblążanki walkę w ćwierćfinałach mistrzostw Polski juniorek rozpoczęły do zwycięstwa nad Pogonią Zabrze 35:30 i dziś (14 lutego) mogły już sobie zapewnić awans do najlepszej czwórki w Polsce, przy korzystnym rozstrzygnięciu pojedynku gospodyń z Wrocławiem.

Nasze zawodniczki nieźle rozpoczęły rywalizację z Koroną, mimo że po pierwszej akcji musiały grać w osłabieniu. Kielczanki już od pierwszych minut zdecydowały się na indywidualne krycie Katarzyny Kwiatkowskiej, a mimo to ta zawodniczka wyprowadziła Truso na prowadzenie 2:1 w 4. minucie. Gdy gola na 4:2 zdobyła Oliwia Fudal, o przerwę zdecydował się poprosić trener Korony. Po wznowieniu Elblążanki nadal były skuteczniejsze, a po kontrataku Otylii Szulc, prowadziły 7:3. W kolejnych minutach zawodniczki Truso dominowały na parkiecie. Między słupkami dobrze spisywała się Zofia Żurawska, świetnie do kołowej Oliwii Fudal asystowała Katarzyna Kwiatkowska, a karne egzekwowała Nikola Jankowska. W 18. minucie, przy stanie 12:5, po raz kolejny na rozmowę swoje zawodniczki wezwał kielecki szkoleniowiec. Po wznowieniu jego podopieczne poprawiły grę w obronie oraz ofensywie i zdobyły cztery bramki z rzędu. Niemoc Elblążanek przerwała Alicja Ratajczyk i od tego czasu gra bardzo się wyrównała. Do końca pierwszej części meczu zespoły trafiały do siatki naprzemiennie i na przerwę udały się przy wyniku 17:13.

Po zmianie stron nadal trwała zacięta walka, Truso utrzymywało kilkubramkową przewagę. Elblążanki grały pewnie w ataku i w 36. minucie odskoczyły na sześć goli. Niestety naszym zawodniczkom przydarzyło się kilka strat i rywalki rzuciły trzy bramki z rzędu. Blisko siedmiominutową niemoc strzelecką przerwała Otylia Szulc i od tego czasu podopieczne Marty Czapli znów regularnie trafiały między słupki. W ofensywie skuteczna była Katarzyna Kwiatkowska, która także zanotowała przechwyt oraz kontratak i w 46. minucie tablica wyników wskazywała 24:20. Kilka piłek odbiła Zofia Żurawska, a gdy Truso podwyższyło prowadzenie do pięciu bramek, o przerwę poprosił trener Korony. Po wznowieniu Elblążanki nie pozwoliły rywalkom na zmniejszenie dystansu, walczyły do ostatniej akcji ostatecznie wygrały 31:26.

Energa MKS Truso Elbląg - Korona Handball Kielce 31:26 (17:13)

Truso: Żurawska, Wanatowska - Kwiatkowska 8, Fudal 6, Jankowska 5, Szulc 4, Biernat 2, Ziemińska 1, Kolasa, Kordek, Pożoga, Sankowska, Tomaszewska, Zajączkowska, Ziemińsk.

W drugim sobotnim meczu Wrocławianki pokonały gospodynie i pozostały w grze o awans do Finału Four. To właśnie ta drużyna będzie niedzielnym rywalem naszej drużyny. Mecz z MKS MOS Śląsk Wrocław rozpocznie się o godz. 10.