Truso zagra o brąz mistrzostw Polski

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg rozpoczęły rywalizację w Final Four mistrzostw Polski juniorek od porażki z gospodarzem turnieju AZS AWF Warszawa 19:22. W sobotę Elblążanki zagrają o brązowy medal z Kielczankami.

Szczypiornistki Truso awansowały do grona czterech najlepszych drużyn juniorskich w świetnym stylu, nie przegrywając żadnego meczu w regulaminowym czasie gry. Decyzją ZPRP gospodarzem Final Four mistrzostw Polski został klub AZS AWF Warszawa, który jednocześnie był pierwszym rywalem naszej drużyny. Warto nadmienić, że do Warszawy udała się pokaźna grupa kibiców Truso.

Wynik pojedynku otworzyła Alicja Ratajczyk. W kolejnych akcjach obie ekipy były nieskuteczne, a druga w tym meczu bramka padła dopiero w 6. minucie i było 1:1. Gra toczyła się bramka za bramkę, do stanu 4:5, kiedy to między słupki trafiła Otylia Szulc. Niestety w kolejnych akcjach Elblążanki były nieskuteczne w ofensywie i rywalki zdołały wyjść na minimalne prowadzenie. W końcu, po pięciu minutach, udało się pokonać bramkarkę AZS i mieliśmy kolejny remis (6:6). Rzuty karne skutecznie egzekwowała Nikola Jankowska i to właśnie kapitan Truso ustanowiła wynik pierwszej połowy meczu na 9:9.

Początek drugiej części meczu był nieskuteczny w wykonaniu obu drużyn i na pierwsze trafienie czekaliśmy do 34. minuty. Po dwóch golach Katarzyny Kwiatkowskiej, tablica wyników wskazywała 10:11. Niestety Elblążanki zaczęły oddawać niecelne rzuty, piłka kilkukrotnie poszybowała ponad bramkę, lub odbijała się od słupków. Od stanu 11:12, zawodniczki Truso straciły trzy bramki z rzędu i o przerwę poprosiła trenerka Marta Czapla. Po wznowieniu defensywę AZS Przełamała Alicja Ratajczyk i gra znów się wyrównała. Kolejna obrona warszawskiej bramkarki, pozwoliła jej koleżankom podwyższyć prowadzenie do czterech goli w 47. minucie. Niezrażone tym Elblążanki walczyły o odrobinie strat i udało im się zmniejszyć dystans do dwóch bramek. Kolejne interwencje zanotowała Zofia Żurawska i Elblążanki miały świetne okazje by wyrównać. Niestety znów dała o sobie znać nieskuteczność rzutowa, a rywalki trafiły dwukrotnie i prowadziły 20:16. Po kolejnej przerwie na żądanie Marty Czapli, jej zawodniczki ponownie zdołały dojść na dwa trafienia. Gospodynie na więcej nie pozwoliły, znów między słupkami interweniowała bramkarka AZS, a po drugiej stronie Zofia Żurawska. Mecz zakończył się wygraną gospodyń 22:19.

KS AZS AWF Warszawa - Energa MKS Truso 22:19 (9:9)

Truso: Zofia Żurawska, Alicja Wanatowska - Alicja Ratajczyk 7, Nikola Jankowska 5, Katarzyna Kwiatkowska 3, Otylia Szulc 1, Aleksandra Ziemińska 1, Roksana Biernat 1, Oliwia Fudal, Michalina Kolasa, Lena Tomaszewska, Hanna Zajączkowska, Julia Kordek, Nicole Pożoga, Zuzanna Sankowska.

W pierwszym meczu turnieju Agrykola Warszawa pokonała Koronę Handball Kielce 29:25 i w wielki finale o godz. 16 zawalczą dwie warszawskie drużyny. Elblążanki o brąz rywalizować będą z Kielczankami o godz. 14.