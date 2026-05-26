Truso ze Złotą Gwiazdką ZPRP

MKS Truso Elbląg został wyróżniony Złotą Gwiazdką w Programie Certyfikacji Akademii Związku Piłki Ręcznej w Polsce. To m.in. zasługa drużyny juniorskiej Truso, która zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej.

Programu Certyfikacji Akademii Piłki Ręcznej to przedsięwzięcie rozpoczęte w w 2025 roku z inicjatywy Związku Piłki Ręcznej w Polsce przy wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, które stanowi kluczowy element szeroko zakrojonej zmiany systemu i filozofii szkolenia młodzieży w piłce ręcznej. Głównym celem powstania certyfikowanych Akademii Piłki Ręcznej jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego realizowanego przez kluby piłki ręcznej oraz stworzenie ogólnopolskiej sieci akademii, funkcjonujących według jednolitych standardów szkoleniowych i infrastrukturalnych. Inicjatywa powołania Akademii Piłki Ręcznej to krok w stronę nowoczesnego podejścia do szkolenia dzieci i młodzieży. Dzięki środkom przeznaczonym na ten projekt akademie mogą finansować m.in. zakup niezbędnego sprzętu, organizację obozów sportowych czy wynagrodzenia dla trenerów, co znacząco wpływa na profesjonalizację pracy z młodymi zawodnikami - można przeczytać na stronie ZPRP.

MKS Truso Elbląg został doceniony za dotychczasową pracę z młodzieżą i efekty jakie ona przyniosła. Przypomnijmy, że w tym sezonie juniorki Truso były blisko wywalczenia medalu w swojej kategorii wiekowej, ostatecznie jednak znalazły się tuż za podium.

- Złożyliśmy dokumenty na certyfikację sekcji żeńskiej. ZPRP podjął decyzję, że otrzymujemy Złotą Gwiazdkę, obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy. Jesteśmy jedynym klubem na Warmii i Mazurach, który w ramach certyfikacji otrzymał Złotą Gwiazdkę. Dotyczyć ona będzie grupy juniorek. Otrzymamy pewne fundusze, które będziemy mogli przeznaczyć na wyjazdy, transport, sprzęt sportowy, czy wynagrodzenie trenera. Kwota ta wynosi około 25 tys. zł. Kierować nim będzie trenerka Marta Czapla. Póki co projekt ma trwać do grudnia, jeśli dalej będziemy spełniać wszystkie wymagania ZPRP, to dalej będziemy mieć tę gwizdkę - powiedział prezes Truso Wojciech Samulewski. - To ogromne wyróżnienie dla naszego klubu i ważny moment dla całej społeczności Truso. Dziękujemy wszystkim trenerom, zawodniczkom, zawodnikom, rodzicom, działaczom, partnerom i kibicom, którzy każdego dnia współtworzą nasz klub i wspierają rozwój piłki ręcznej w Elblągu. Szczególne podziękowania kierujemy również do Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu oraz Energa Start Elbląg za wieloletnią współpracę, wspólne działania na rzecz rozwoju młodzieży oraz tworzenie warunków do łączenia edukacji ze sportową pasją - dodała trenerka Marta Czapla.

W programie przewidziano trzy poziomy certyfikacji (brązowy, srebrny i złoty). Otrzymanie złotego certyfikatu to najwyższe możliwe wyróżnienie, przyznawane tylko ośrodkom, które spełniają najbardziej wymagające kryteria w zakresie organizacji szkolenia, kompetencji trenerów, jakości prowadzenia zajęć oraz bezpieczeństwa.