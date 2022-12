Trwa sezon na łyżwy

Tegoroczny sezon na lodowisku Helena przyniósł ze sobą nowość – naukę jazdy na łyżwach dla młodzieży i dorosłych, dzięki której zwiększa się populacja miłośników ślizgawek.

Lodowisko Helena, jak co roku, zainaugurowało sezon na łyżwy darmową ślizgawką, której towarzyszyły zabawy, konkursy oraz muzyczna oprawa prowadzona przez DJ-a. Jednak to nie jedyna atrakcja, która tego roku czeka odwiedzających elbląskie lodowisko. Pojawią się dyskoteki na lodzie pod nazwą „Ice Party”, a także inne imprezy muzyczno-rozrywkowe, jak niedawne „Mikołajki na lodzie”.

Zanim jednak doczekamy się „lodowej imprezy”, każdy z nas może korzystać z uroków lodowiska, podczas ogólnodostępnych ślizgawek. Każda sesja trwa 50 minut, a wejścia odbywają się we wtorki, czwartki i piątki o 18:00 i 19:00, a w soboty i niedziele o godzinach 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50.

Jeśli i Ty chciałbyś dołączyć do grona miłośników jazdy na łyżwach, lecz nie do końca dobrze wychodzi ci poruszanie się na lodzie, skorzystaj z lekcji nauki jazdy na łyżwach, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W tym sezonie prowadzone są zajęcia dla dzieci do 12 roku życia, a także młodzieży i dorosłych. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu o godz. 18 na lodowej tafli przy ul. Karowej 1 - we wtorki z dziećmi, natomiast w czwartki z dorosłymi oraz młodzieżą. Aby uczestniczyć w zajęciach lub korzystać z ogólnodostępnych ślizgawek nie trzeba mieć własnych łyżew. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł.