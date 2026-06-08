Trwają zapisy na „Bieg 780 dla Elbląga”

Już 28 czerwca mieszkańcy wspólnie pobiegną ulicami starówki, świętując 780. rocznicę nadania Elblągowi praw miejskich. Przypominamy, że nadal trwają zapisy na jubileuszowy bieg „780 dla Elbląga”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Na uczestników czeka trasa o długości 780 metrów prowadząca ulicami elbląskiej starówki. Start zaplanowano na godzinę 12:46, nawiązującą do roku nadania Elblągowi praw miejskich. Bieg nie będzie miał charakteru rywalizacji – nie przewidziano klasyfikacji końcowej ani walki o miejsca. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję. Wydarzenie zostało podzielone na trzy kategorie: Family, Junior oraz Classic, dzięki czemu do wspólnego świętowania mogą dołączyć zarówno najmłodsi, jak i dorośli.

Przypominamy również, że uczestnicy tegorocznego XVII Elbląskiego Biegu Piekarczyka, Biegu 780 dla Elbląga, Biegu Nocnego oraz Biegu Niepodległości będą mogli skompletować wyjątkową pamiątkę. Medale ze wszystkich imprez zostały zaprojektowane w taki sposób, aby po połączeniu tworzyły jedną, efektowną całość.

Udział w biegu „780 dla Elbląga” jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem platformy ElektroniczneZapisy.pl i potrwają do 24 czerwca lub do wyczerpania limitu uczestników.

Zapraszamy do wspólnego świętowania 780-lecia Elbląga i aktywnego udziału w biegowych wydarzeniach, które w tym roku tworzą wyjątkowy kalendarz sportowych emocji.

Organizatorzy wydarzenia: prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.