Trzeci tydzień wakacji z MOSiR-em

Wakacje to odpoczynek i relaks, ale także idealny czas na sport i rekreację. W najbliższym tygodniu czeka nas sporo atrakcji: wycieczki rowerowe, impreza dla dzieci na Torze Kalbar, nauka jazdy na rolkach i zajęcia z UKS Wikingowie, Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezydenta czy treningi Biegowa Bażantarnia, a od poniedziałku do piątku – dwie strefy gier i zabaw.

Przed nami kolejny tydzień wakacyjnych atrakcji, które organizowane są ramach Wakacji z MOSiR-em.

- Najbliższy tydzień zapowiada się bardzo ciekawie – informuje Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Dla miłośników jazdy na rowerze zaplanowane są 2 wycieczki. Na Torze Kalbar odbędą się zajęcia dla dzieci, a także przełożona ze względu na pogodę impreza: Kalbar na okrągło. Dla siatkarzy przygotowaliśmy z kolei turniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również strefy gier i zabaw w HSW i na lodowisku.

A co czeka nas w najbliższym tygodniu od 13 do 19 lipca?

PONIEDZIAŁEK

- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach z UKS Szóstka od godz. 17 do 18

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30

WTOREK

- wycieczka rowerowa – poznajemy GreenVelo start godz. 17 z polany w Bażantarni

ŚRODA

- Kalbar na okrągło, czyli gry i zabawy dla dzieci od godz. 15 do godz. 19

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30

CZWARTEK

- zajęcia ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie na Torze Kalbar od godz. 16 do 17

PIĄTEK

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30

NIEDZIELA

- wycieczka rowerowa – interwały przy S22, start godz. 10, Rondo Kaliningrad

- Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Elbląga

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

Dwie strefy gier i zabaw:

- w Hali Sportowo-Widowiskowej (tor przeszkód, sala do tenisa stołowego, boisko do badmintona, miasteczko rowerowe) – od godz. 9 do 12

- na płycie Lodowiska Helena (stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki) od 12 do 15.

TOR KALBAR

Oprócz tych wydarzeń codziennie można korzystać z toru wrotkarskiego i boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Tor od poniedziałku do soboty jest czynny od 9 do 20.50, a w niedzielę od 12 do 20.50.

Szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie MOSIR